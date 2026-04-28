Poznati lovac na zmije Vladica Stanković ponovo je imao intervenciju, ovog puta u Merošini, gde je iz betonske staze jednog ugostiteljskog objekta izvukao veliku zmiju – smuka, dugog gotovo dva metra.

Kako se navodi, gmizavac se zavukao u pukotinu u betonu, što je izazvalo uznemirenje među prisutnima. Dok je trajala akcija izvlačenja, jedan od očevidaca kroz šalu je dobacio „Amazon iz Merošine“, aludirajući na veličinu zmije.

Stanković je pažljivo prišao i procenio dužinu životinje, nakon čega je potvrdio da je reč o primerku dugačkom oko 180 centimetara.

– Ima oko metar i osamdeset. Sila – rekao je on, ističući da se radi o zaista velikom smuku.

Iako proleće kalendarski još nije zvanično počelo, visoke temperature poslednjih dana dovele su do toga da se mnoge životinje probude iz zimskog sna. Među njima su i zmije, koje se sve češće mogu videti širom Srbije, naročito u naseljenim mestima gde traže zaklon i toplotu.

Stručnjaci upozoravaju da u ovom periodu građani treba da budu oprezni, ali i da ne paniče, jer većina zmija koje se pojavljuju u Srbiji nije opasna po ljude.

Da li je smuk opasan i otrovan?

Smuk (poznat i kao neotrovna zmija iz porodice guževa) nije otrovan i ne predstavlja direktnu opasnost za čoveka. Iako može delovati zastrašujuće zbog svoje veličine, ova vrsta zmije je korisna u prirodi jer se hrani glodarima i drugim manjim životinjama. U slučaju susreta, preporuka je da se zmija ne uznemirava i da se pozovu stručne službe.