Maglovite šume Nacionalnog parka Džinovska panda u zapadnom delu kineskog Sečuana već decenijama važe za jedno od najvažnijih mesta za očuvanje biodiverziteta. Iako je ovaj park najpoznatiji po pandama, najnovija istraživanja pokazala su da skriva mnogo više od onoga što se do sada mislilo.

Tim naučnika iz Instituta za biologiju u Čengduu, zajedno sa istraživačima iz drugih regionalnih centara, uspeo je da identifikuje potpuno novu vrstu zmije koja je godinama bila pogrešno svrstana među druge vrste. Reč je o jamičarki nazvanoj Trimeresurus lii, poznatoj i kao huasji zelena jamičarka.

Ova zmija je ranije bila smatrana varijacijom poznatije bambusove jamičarke, ali su naučnici, koristeći genetičko sekvenciranje i detaljna morfološka istraživanja, utvrdili da je u pitanju zasebna evoluciona linija.

Naziv vrste nije slučajan. Istraživači su odlučili da joj daju ime u čast Li Era, filozofa poznatog kao Lao Ce, čije učenje naglašava ravnotežu između čoveka i prirode. Upravo ta ideja, kako navode naučnici, simbolično se poklapa sa misijom ovog nacionalnog parka.

Na prvi pogled, ova zmija privlači pažnju jarkom zelenom bojom tela i upadljivim očima koje mogu biti u nijansama ćilibara ili narandžasto-žute. Postoje i jasne razlike između mužjaka i ženki – mužjaci imaju karakterističnu trobojnu prugu crvene i bele boje duž tela, dok ženke imaju jednostavniju, žutu liniju.

Jedan od ključnih detalja koji je pomogao u njenom prepoznavanju jesu glatke krljušti na glavi, što je osobina koja je razlikuje od srodnih vrsta u regionu. Naučnici je opisuju kao izuzetno prilagođenu svom okruženju, elegantnu i specijalizovanu za život u ovom specifičnom ekosistemu.

Reč je o otrovnoj zmiji koja može da naraste do oko 80 centimetara. Otkrivena je u kišnim, planinskim predelima zapadne Kine, u okolini planine Emej i Snežne planine Siling – područjima poznatim po bogatstvu biljnih i životinjskih vrsta.

Ovo otkriće dodatno potvrđuje koliko su čak i istraženi regioni i dalje puni nepoznanica. Trimeresurus lii je sada zvanično 58. poznata vrsta u okviru svog roda, ali stručnjaci veruju da u tim šumama ima još mnogo neotkrivenih vrsta.

Pored naučnog značaja, ovo otkriće ima i širu poruku – zaštita prirode ne čuva samo poznate vrste poput pande, već i čitave ekosisteme u kojima žive manje, često neprimećene, ali jednako važne životinje.

Jamičarke, kojima ova zmija pripada, deo su porodice otrovnica i ubrajaju se među najopasnije zmije na svetu, što ovom otkriću daje dodatnu težinu.