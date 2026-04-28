Čak četiri vožnje zabeležene su danas za kratko vreme, prema navodima građana, dan nakon stravične tragedije koja se dogodila na auto-putu Šabac–Ruma gde su živote izgubilo četiri osobe, upravo zbog vožnje u kontrasmeru.

Prema navodima građana, vožnje u kontrasmeru su zabeležene na auto-putu "Miloš Veliki", zatim na auto-putu u Novom Sadu, u Ripnju i na starom Novosadskom putu kod Zemuna.

Prva vožnja u kontrasmeru zabeležena je na auto-putu "Miloš Veliki" u smeru od Surčina ka Novom Beogradu. Vozači su primetili sivi "alfa romeo", bosanskih registarskih oznaka.

Ubrzo je na auto-putu u Novom Sadu usnimljen je vozač koji se pogrešno isključio i završio u pogrešnom smeru. U susret mu je išao drugi vozač, koji je srećom na vreme usporio, te je izbegnuta još jedna tragedija.

Beli kombi je, prema rečima građana, viđen kako vozi u kontrasmeru iz pravca Ripnja, nedaleko od lokalne benzinske stanice

Treća vožnja u kontrasmeru, prema rečima građana, viđena je iz pravca Ripnja, nedaleko od lokalne benzinske stanice. U pitanju je beli kombi.

Na starom Novosadskom putu kod Zemuna, takođe je usnimljen vozač automobila marke "volvo" kako vozi u suprotnom smeru.

Na video snimku koji je objavila stanica "Zemunske vesti", vozač "volvoa" bio je prinuđen da vozi u rikverc kako bi se isključio i jednostavno vratio na pravi put.

