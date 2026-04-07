Dok su jedni bili oduševljeni hrabrošću, drugi su priznali da ih je prizor ozbiljno uplašio.

Viralni snimak koji je obišao svet

Na snimku koji je objavljen na Facebook stranici “Aussie Life”, vidi se devojčica koja bez straha izbacuje zmiju iz kuće, uz instrukcije svog oca.

Video je pregledan više od 250.000 puta i brzo je postao viralan.

Otac joj mirno govori kako da postupi, dok majka u jednom trenutku ulazi u kadar, ponašajući se kao da je situacija potpuno uobičajena.

Reakcije na društvenim mrežama

Ovaj prizor pokrenuo je brojne komentare i rasprave.

Mnogi korisnici su priznali da bi u sličnoj situaciji pobegli ili paničili, dok su Australijanci objasnili da su susreti sa zmijama kod njih česta pojava.

Zašto su zmije česte u Australiji

Australija je poznata po velikom broju zmija, uključujući i neke od najotrovnijih vrsta na svetu.

Ipak, mnoge zmije nisu opasne za ljude i često zalaze u dvorišta i kuće, posebno u toplijim područjima.

Prema procenama, zmija sa snimka najverovatnije pripada vrsti Morelia spilota, odnosno pitonu koji nije otrovan i često se može videti u blizini naselja.

Ovaj snimak još jednom pokazuje koliko se način života razlikuje u različitim delovima sveta, ali i koliko su Australijanci navikli na susrete sa divljim životinjama.