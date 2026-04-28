Mesecima unazad glavna tema u Eliti je odnos bivšeg ljubavnog para Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, naročito nakon ulaska njegove bivše devojke Stanije Dobrojević, koja je optužena da je rasturila njihovu vezu i umešala se u brak.

Aneli je nedavno u jednom trenutku pitala Asmina gde mu je sin, a on je kao i ranije porekao da ima sina, međutim, čini se da je istina isplivala na videlo.

Na njegovom starom Fejsbuk profilu nalazi se profilna fotografija na kojoj je sa jednim dečakom, dok komentari ispod objave ukazuju na to da Durdžić pored Nore ima još jedno dete.

U komentarima se hvalio kako pravi lepu decu i sa ponosom je istakao da je na fotografiji njegov sin, a jedan komentar posebno je skrenuo pažnju i potvrdio ove navode.

-Baš ti je lep sin, drago mi je da ste zajedno - napisala je jedna devojka.