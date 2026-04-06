Par koji je odseo u hotelu u Krabiju, na Tajlandu, imao je zastrašujući susret kada je velika crna kobra ušla u njihovu sobu dok su spavali.

Incident se dogodio 27. marta oko 5 sati ujutru, kada se jedna od gostiju trgla zbog osećaja nečeg hladnog i puzavog. Brzo je shvatila da je to zmija koja joj je navodno puzala preko vrata. U panici je iskočila iz kreveta, probudivši svog partnera, koji je u početku pomislio da je to noćna mora ili nešto natprirodno pre nego što je čuo agresivno šištanje zmije.

„Zmija... puzala mi je preko vrata“, rekla je uspaničena gošća.

Osoblje hotela pozvalo je čuvare divljih životinja koji su uspešno izvukli uznemirenu zmiju ispod kreveta i pustili je u divljinu, prema izveštaju Pataja mejla. Srećom, nijedan gost nije ugrižen. Međutim, par je opisao iskustvo kao duboko traumatično.

Gmizavac je identifikovan kao velika crna kobra, dužine približno 1,5 metara. Prema izveštajima, zmija je verovatno ušla kroz mali otvor ispod vrata, piše ndtv.

Incident je postao viralan nakon što su gosti podelili snimak na mreži, što je navelo lokalne vlasti i turističke stručnjake da savetuju turistima da drže vrata i prozore čvrsto zatvorenim, posebno u odmaralištima u blizini prirode. Tajland je dom za više od 200 vrsta zmija, od kojih je oko 60 otrovnih, a bolnice širom zemlje leče procenjenih 7.000 do 8.000 slučajeva ujeda zmija svake godine.