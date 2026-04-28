Na današnji dan, 28. aprila 1999. godine, tokom Bitke na Košarama, poginuo je Tibor Cerna, jedan od simbola hrabrosti i žrtve u odbrani zemlje. Imao je samo 21 godinu.

Kada je ustao iz zaklona kako bi otkrio položaj neprijateljskog snajperiste, metak mu je probio grudi. Iako teško ranjen, uspeo je da izgovori reči koje su zauvek ostale upamćene: „Za ovu zemlju vredi poginuti“. Nedugo zatim, drugi metak mu je prekinuo život. Herojski je pao pokušavajući da spase svoje saborce tokom odbrane karaule Košare kod Đakovice. Njegova žrtva omogućila je snajperisti Vojske Jugoslavije da locira neprijatelja i zaštiti ostale vojnike.

– Tibor je jedan od 108 srpskih Obilića koji je za nas još živ. Živeće u nama dokle god smo živi i dokle god budemo pričali o, malo je reći, herojskim pogibijama. Tukao ih je neprijateljski snajper, nešto je moralo da se preduzme. Tibor je ustao da bi ga snajper pogodio, a naš vojnik je otkrio neprijatelja i eliminisao ga – govorio je njegov saborac Vojislav Vukašinović prilikom otkrivanja spomenika u Debeljači 2017. godine.

Tibor Cerna bio je vojnik Vojske Jugoslavije od juna 1998. godine. Kao komandir streljačkog odeljenja 125. motorizovane brigade učestvovao je u odbrani zemlje tokom NATO bombardovanja. Odrastao je u naselju Kovilovo na periferiji Beograda, voleo je muziku, svirao klavijature i išao na pecanje.

U vojsku je otišao kao mladić od svega 55 kilograma, ali sa jasnom odlukom da ispuni svoju dužnost. Prve dane služio je u Nišu, a zatim je prebačen u Peć, gde ga je i zatekla jedna od najtežih borbi.

Njegova majka Katica Cerna svedočila je o tome kakav je bio van ratišta, ali i u najtežim trenucima:

– Kada je u novembru došao na odsustvo, uopšte nije bio isti čovek koga smo ispratili. Iscrpljen, tamni podočnjaci. Kasnije mi je jedan njegov drug pričao da je i u najtežim momentima imao duha. Sedam dana su bili u rovu, pod stalnim napadima. Jedan plače, drugi se trese, a Tibor u jednom trenutku kaže nešto i svi počnu da se smeju. Znao je napamet replike iz domaćih filmova i time je dizao moral svima – pričala je njegova majka.

Za iskazanu hrabrost, Tibor Cerna je posthumno odlikovan Ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena. Njegovo ime danas se izgovara sa poštovanjem, kao simbol nesebične žrtve i odanosti.

Bitka na Košarama ostala je upamćena kao jedna od najtežih, a među 108 poginulih boraca, Tibor Cerna zauzima posebno mesto – kao mladić koji je svesno žrtvovao svoj život da bi spasao druge.