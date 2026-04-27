KORISTILI USLUGE VOŽNJE OD MESTA DO MESTA, PA POGINULI U UDESU Vozač iz kontra smera usmrtio troje

Nekoliko minuta pre nego što je u stravičnom sudaru na auto-putu Šabac - Ruma, poginulo troje mladih ljudi, stigla je jeziva poruka na jednoj grupi na Vajberu da se vozači čuvaju jer čovek vozi u kontra smeru 130 na sat

 
Kurir27.04.2026.18:06
Svi na svadbi plakali s mladom: Otvorila mladoženjin poklon i shvatila da nije za nju! Svi na svadbi plakali s mladom: Otvorila mladoženjin poklon i shvatila da nije za nju!
"ARKTIČKA ZIMA" STIŽE U SRBIJU! Preti nam i mraz, temperature padaju za 15 stepeni
Vozač "forda" stradao je na mestu nakon što je vozio u kontrasmeru na auto-putu Šabac-Ruma kada je udario direktno u vozilo marke "golf" u kom su na licu mesta stradali momak i devojka, koji su koristili usluge vožnje, dok je vozač "golfa" preminuo u bolnici u Sremskoj Mitrovici.
 
  - U "golfu" su bili momak i devojka koji su poginuli na mestu, takođe i vozaču "forda" nije bilo spasa. Vozač "golfa" u jako teškom stanju prevezen u bolnicu gde je nažalost podlegao povredama - kaže izvor za Kurir i dodaje da je u "golfu" bila još jedna osoba koja je prevezena u šabačku bolnicu.
 
Kako nezvanično saznajemo, dečko i devojka koji su poginuli su, inače, koristili usluge vožnje iz mesta u mesto, preko jedne popularne aplikacije i tako su se našli u "golfu".
- U pitanju su mladi ljudi, tragedija je velika. Vozač "golfa" je imao 24 godine, a i momak i devojka su takođe mlađe životne dobi - kaže nam sagovornik.
 
 Podsetimo, na auto-putu od Šapca ka Rumi danas oko 13 časova došlo je do udesa, neposredno nakon što je primećeno vozilo koje se kretalo u kontrasmeru, čime je direktno ugrozilo živote drugih učesnika u saobraćaju.

Prema navodima očevidaca sa društvenih mreža, reč je o tamno sivom vozilu marke "ford", koje se kretalo velikom brzinom, navodno i do 130 kilometara na čas. Vozači su upozoravali jedni druge da budu na oprezu.

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 31
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 51
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 29
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 41
OVO JE DEJAN KOJI JE VOZIO GOLF U KOJI SE IZ SUPROTNOG SMERA ZAKUCAO FORD U udesu kod Rume poginule 4 osobe
Foto: Privatna arhiva/Pink.rs
„NEBO IH PROGUTALO!“ Avion pao kod prestonice – 14 mrtvih u sekundi užasa!
Ilustracija
POGINUO VOZAČ KOJI JE VOZIO U KONTRASMERU, STRADALA I DVA PUTNIKA IZ „GOLFA“ Dve osobe teško povređene
Foto: Mmijatovic_official
„ODLUČIO DA UBIJE SEBE I TROJE DECE!“ Vozač namerno jurio u suprotan smer – jezivi detalji
Foto: Printscreen | društvene mreže
"AUTOMOBILI SU PREPOLOVLJENI, A ZAGLAVLJENIMA NIJE BILO SPASA" Najnoviji detalji tragedije u kojoj je poginulo troje ljudi
Printcsreen/Facebook/Šabačke vesti
OVO JE DEJAN KOJI JE VOZIO GOLF U KOJI SE IZ SUPROTNOG SMERA ZAKUCAO FORD U udesu kod Rume poginule 4 osobe
Foto: Privatna arhiva/Pink.rs

ZA NEVERICU! Žena imala pet laboratorija za uzgoj droge

SAZNAJEMO: MUŠKARAC IZ SURČINA SA AUTOM SLOVENAČKIH TABLA ZAKUCAO SE U GOLF Najnoviji detalji tragedije kod Hrtkovaca
Foto: Alo | Alo!

ALO! SAZNAJE: JOŠ JEDNA ŽRTVA TRAGEDIJE KOD HRTKOVACA Mladić (25) preminuo u bolnici u Sremskoj Mitrovici
Printcsreen/Facebook/Šabačke vesti

POGINUO VOZAČ KOJI JE VOZIO U KONTRASMERU, STRADALA I DVA PUTNIKA IZ „GOLFA“ Dve osobe teško povređene
Foto: Mmijatovic_official

"AUTOMOBILI SU PREPOLOVLJENI, A ZAGLAVLJENIMA NIJE BILO SPASA" Najnoviji detalji tragedije u kojoj je poginulo troje ljudi
Printcsreen/Facebook/Šabačke vesti

AUTOMOBIL NESTALE ANĐELE PRONAĐEN U GARAŽI NEDALEKO OD MESTA GDEJE NESTALA Ovako je lociran
Foto: Vladimir Marković

ZLOČIN U NIŠKOJ BANJI Odloženo suđenje za ubistvo dečaka
Alo

SUDAR DVA KAMIONA Hitna zbrinula dvoje povređenih!
Viber zajednica

KRVNIČKI GA TUKLI, SIPALI MU LEPAK U USTA I NOS! Muškarac kod Mojkovca pretrpeo pravi HOROR!
Foto: Printscreen | AI ilustracija

Najnovije

Crna hronika

Najčitanije

0min

ĐOKOVIĆ ČUO SJAJNE VESTI Novak dobio neočekivan poklon

0min

ŽIKA ŽESTOKO O MILANU STANKOVIĆU Ispričao sva dešavanja iz Granda: "Od tada se nismo čuli, nije se pomerio sa mesta!"

4min

BLOKADERI NA APARATIMA U Srbiju u avgustu dolazi UFC! (VIDEO)

5min

KRAJ ZA TREĆEG FAVORITA Veliko iznenađenje na mastersu u Madridu

10min

Gde su najjeftiniji kvadrati u Srbiji: Stanovi i kuće za samo 500 evra po kvadratu

17min

OVO JE DEJAN KOJI JE VOZIO GOLF U KOJI SE IZ SUPROTNOG SMERA ZAKUCAO FORD U udesu kod Rume poginule 4 osobe

2H

KORISTILI USLUGE VOŽNJE OD MESTA DO MESTA, PA POGINULI U UDESU Vozač iz kontra smera usmrtio troje

2H

ZA NEVERICU! Žena imala pet laboratorija za uzgoj droge

3H

SAZNAJEMO: MUŠKARAC IZ SURČINA SA AUTOM SLOVENAČKIH TABLA ZAKUCAO SE U GOLF Najnoviji detalji tragedije kod Hrtkovaca

3H

ALO! SAZNAJE: JOŠ JEDNA ŽRTVA TRAGEDIJE KOD HRTKOVACA Mladić (25) preminuo u bolnici u Sremskoj Mitrovici

23H

VUČIĆ SE OGLASIO - STIGLO VAŽNO UPOZORENJE Ne bi bilo prvi put da biramo... (VIDEO)

9H

"TO SI GOVORIO TI, ALISTERE, I JOŠ NEKI PAMETNJAKOVIĆI!" Objavljen veliki intervju predsednika Vučića, ništa im nije prećutao!

21H

BOMBARDOVAN LIBAN, VELIKI NAPAD IZRAELSKE VOJSKE Gori vojna baza sa američkim bombarderima

24H

"DOPRINEO JE SVOJOJ SMRTI, SRAMOTA JE UMRETI OD TOGA" Haris Džinović surovo o prijatelju kog je nedavno sahranio!

6H

ŠTA JE ORBAN REKAO VUČIĆU NAKON PORAZA NA IZBORIMA? Predsednik Srbije otkrio detalje razgovora

Vidi sve

