KORISTILI USLUGE VOŽNJE OD MESTA DO MESTA, PA POGINULI U UDESU Vozač iz kontra smera usmrtio troje

Vozač "forda" stradao je na mestu nakon što je vozio u kontrasmeru na auto-putu Šabac-Ruma kada je udario direktno u vozilo marke "golf" u kom su na licu mesta stradali momak i devojka, koji su koristili usluge vožnje, dok je vozač "golfa" preminuo u bolnici u Sremskoj Mitrovici.



- U "golfu" su bili momak i devojka koji su poginuli na mestu, takođe i vozaču "forda" nije bilo spasa. Vozač "golfa" u jako teškom stanju prevezen u bolnicu gde je nažalost podlegao povredama - kaže izvor za Kurir i dodaje da je u "golfu" bila još jedna osoba koja je prevezena u šabačku bolnicu.



Kako nezvanično saznajemo, dečko i devojka koji su poginuli su, inače, koristili usluge vožnje iz mesta u mesto, preko jedne popularne aplikacije i tako su se našli u "golfu".

- U pitanju su mladi ljudi, tragedija je velika. Vozač "golfa" je imao 24 godine, a i momak i devojka su takođe mlađe životne dobi - kaže nam sagovornik.



Podsetimo, na auto-putu od Šapca ka Rumi danas oko 13 časova došlo je do udesa, neposredno nakon što je primećeno vozilo koje se kretalo u kontrasmeru, čime je direktno ugrozilo živote drugih učesnika u saobraćaju.



Prema navodima očevidaca sa društvenih mreža, reč je o tamno sivom vozilu marke "ford", koje se kretalo velikom brzinom, navodno i do 130 kilometara na čas. Vozači su upozoravali jedni druge da budu na oprezu.

BONUS VIDEO: