Pravilo po kome jedna pseća godina vredi sedam ljudskih toliko se dugo ponavlja da ga većina ljudi uzima zdravo za gotovo. Ipak, nauka pokazuje da je stvarnost znatno drugačija i daleko složenija.

U praksi, vaš ljubimac može biti i mlađi i stariji nego što pretpostavljate. Postoji precizniji način računanja koji koriste stručnjaci, a koji menja način na koji posmatramo pseće starenje.

Zašto je pravilo "sedam godina" pogrešno

Ideja o množenju sa sedam potiče iz prošlog veka i nema ozbiljno naučno utemeljenje. Nastala je kao pojednostavljenje, pa čak i kao način da se vlasnici podstaknu da češće vode pse na preglede.

Problem je u tome što psi ne stare ravnomerno. U prvim godinama života razvijaju se izuzetno brzo, dok se kasnije tempo starenja usporava. Zbog toga se njihova starost ne može izračunati prostom matematikom.

Dovoljno je pogledati jednogodišnjeg psa. On je već polno zreo i po razvoju bliži tinejdžeru nego malom detetu. Kada bismo primenili staro pravilo, ispalo bi da je reč o detetu od sedam godina, što je očigledno netačno.

Naučna formula koja menja sve

Savremena istraživanja ponudila su preciznije objašnjenje. Naučnici sa Univerziteta Kalifornija u San Dijegu razvili su model koji se zasniva na promenama u DNK, odnosno epigenetskim procesima koji prate starenje.

Formula kaže da se pseće godine ne množe, nego se koristi logaritam (to je matematički način da se pokaže da psi brzo stare na početku, pa sporije kasnije).

Pomnožite prirodni logaritam pseće starosti sa 16

Dodajte broj 31

Dobijeni rezultat je ekvivalent u ljudskim godinama

Formula glasi: ljudske godine = 16 × ln(pseća starost) + 31

Za jednogodišnjeg psa dobija se oko 31 ljudska godina. Četvorogodišnji pas odgovara osobi od 53 godine. Desetogodišnji ljubimac ima "ljudskih" 68 leta.

Pas u prvoj godini "ostari" mnogo → zato odmah "skače" na ~30 ljudskih godina.

Posle toga starenje usporava → zato razlike kasnije nisu velike.

Veličina i rasa prave razliku

Ipak, ni ova formula nije jedini faktor koji treba uzeti u obzir. Stvarna starost psa u velikoj meri zavisi od njegove rase, veličine i genetike.

Manji psi generalno žive duže i sporije stare nakon srednjih godina, dok veliki psi brže ulaze u fazu starenja. Zbog toga pas od deset godina ne znači isto za sve rase. Mali pas može odgovarati osobi u šezdesetim, dok veliki pas iste starosti često odgovara nekome ko je već u sedamdesim godinama.

Kako zapravo izgleda poređenje godina

Kada se posmatra pas srednje veličine, odnos godina izgleda drugačije nego što većina očekuje. Jednogodišnji pas odgovara osobi od oko 31 godine, dvogodišnji približno 42 godine, dok petogodišnji pas ima oko 57 ljudskih godina. Kod osme godine ta vrednost dostiže oko 64, a kod trinaeste približno 72 godine.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da razlike između kasnijih godina nisu tako velike kao u ranom periodu života. To je zato što se proces starenja s vremenom usporava, slično kao i kod ljudi.

Zašto je ovo važno za zdravlje psa

Razumevanje prave starosti psa nije samo zanimljiv podatak, već ima direktan uticaj na njegovu negu i zdravlje. Pas od sedam godina ne može se smatrati mladim, već ulazi u zreliju životnu fazu u kojoj se menjaju potrebe organizma.

U tom periodu posebno je važno obratiti pažnju na ishranu, redovne veterinarske kontrole i stanje zuba. Takođe, preporučuje se češće praćenje zdravstvenog stanja, uključujući i analize krvi, jer rano otkrivanje problema može značajno produžiti život ljubimca.

Greška koju vlasnici najčešće prave

Jedna od najčešćih grešaka jeste procena starosti psa na osnovu ponašanja. Mnogi vlasnici smatraju da je njihov ljubimac mlad zato što je razigran, ali to nije pouzdan pokazatelj.

Pseće starenje odvija se i na nivou koji nije vidljiv spolja. Zbog toga se često kasni sa promenom ishrane ili uvođenjem dodatnih pregleda, što može dovesti do zdravstvenih problema.