Zmija se sakrila ispod stepenica među ciglama, a Vladica ju je, kao i mnogo puta do sada, uspešno izvukao golim rukama.

Međutim, dok je pripremao džak u koji je trebalo da smesti gmizavca, usledio je neočekivani obrt.

- Majko moja, jao! - uzviknuo je Stanković na snimku.

U pozadini se čuje i ženski glas:

- Pazi, iz'ede te!

Vladica je potom pokušavao da oslobodi ruku, obraćajući se zmiji:

- Gde ćeš, gde si krenuo?

Sezona zmija je počela

Podsetimo, Stanković je više puta upozoravao da je sezona zmija u Srbiji već počela i da građani tokom boravka u prirodi mogu češće da nailaze na gmizavce.

Kako je ranije objasnio, razloga za paniku nema.

- One su sada slabije aktivne zbog hladnijeg perioda, pa se sporije kreću. Važno je naglasiti da je čak 95 odsto zmija sa kojima se susrećemo neotrovno, dok je svega tri do pet odsto otrovnih - rekao je Stanković.

Njegov savet svima koji se nađu oči u oči sa zmijom je jednostavan.

- Predlažem da niko ne ulazi u interakciju sa zmijom, bez obzira na to da li je otrovna ili neotrovna. Većina ljudi nema dovoljno znanja da prepozna vrstu. Najbolje je pustiti je da nastavi svojim putem i ne praviti paniku - poručio je poznati zmijolovac.

Koje otrovnice žive u Srbiji?

U Srbiji postoje tri vrste otrovnih zmija:

poskok (Vipera ammodytes), najotrovnija evropska zmija, prepoznatljiva po rogu na glavi,

šarka (Vipera berus), koja se često sreće u šumama i vlažnim predelima,

planinska šarka, koja je veoma retka.

Sve ostale vrste zmija koje žive u Srbiji, poput belouške, smuka, ribarice i četvoroprugog smuka, neotrovne su i ne predstavljaju opasnost za čoveka.