Od sredine dana stiže veoma jak severac sa olujnim udarima vetra, dok će od srede uslediti naglo zahlađenje praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Prema prognozi, tokom dana biće pretežno sunčano i natprosečno toplo za kraj aprila, ali će od sredine dana severni vetar naglo pojačati. U pojedinim predelima očekuju se i olujni udari severca, dok se tokom večeri očekuje postepeno slabljenje vetra.

Početak nove sedmice doneće smenu sunca i oblaka, ali će se zadržati toplo vreme. U ponedeljak će maksimalna temperatura biti oko 20 stepeni, dok će u utorak ponovo otopliti, pa će živa u termometru dostići i do 25 stepeni.

Međutim, već u sredu stiže snažna promena vremena. Očekuje se jako zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a temperatura će pasti i za 10 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura tada će biti svega oko 15 stepeni, što će mnogima doneti pravi temperaturni šok.

U četvrtak će na severu Srbije doći do prestanka padavina, dok će na jugu i jugozapadu i dalje padati kiša. Na planinama se očekuje i sneg, dok se prema večeri predviđa postepeno razvedravanje.

Za Prvi maj prognozira se promenljivo oblačno i prohladno vreme, uz temperaturu oko 15 stepeni. Posebno hladna biće noć između četvrtka i petka, kada će temperatura pasti na svega oko pet stepeni, a ponegde se očekuje čak i prizemni mraz, zaključuje Đurić u vremenskoj prognozi za Prvi maj.

