Jedna osoba je poginula, a požar je izbio na morskom terminalu u ruskoj luci Temrjuk u Krasnodarskom kraju nakon ukrajinskog napada dronom, saopštio je guverner Venjamin Kondratjev na Telegramu.

Ukrajina nastavlja da gađa rusku energetsku infrastrukturu u trenutku kada su pregovori o okončanju rata u zastoju. Luka Temrjuk i ranije je bila meta napada. Krajem maja bezbednosne službe u Kijevu saopštile su da su pogodile gasni terminal u toj luci.

U odvojenom napadu prijavljen je požar u industrijskoj zoni Kotovskog okruga u Volgogradskoj oblasti. Regionalne vlasti, pozivajući se na guvernera Andreja Bočarova, potvrdile su da je došlo do incidenta, ali nisu saopštile koji su objekti pogođeni niti kolika je pričinjena šteta.

Agencija Rojters je ranije, 1. juna, izvestila da je rafinerija nafte u Volgogradu, koja je u vlasništvu kompanije Lukoil, obustavila preradu nafte još 29. maja nakon prethodnog napada ukrajinskog drona.

Napadi na energetsku infrastrukturu obe strane nastavljaju se i dalje, dok diplomatski napori za postizanje primirja i okončanje rata za sada ne daju rezultate.