Jedna osoba je poginula, a požar je izbio na morskom terminalu u ruskoj luci Temrjuk u Krasnodarskom kraju nakon ukrajinskog napada dronom, saopštio je guverner Venjamin Kondratjev na Telegramu.

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Ukrajina nastavlja da gađa rusku energetsku infrastrukturu u trenutku kada su pregovori o okončanju rata u zastoju. Luka Temrjuk i ranije je bila meta napada. Krajem maja bezbednosne službe u Kijevu saopštile su da su pogodile gasni terminal u toj luci.

U odvojenom napadu prijavljen je požar u industrijskoj zoni Kotovskog okruga u Volgogradskoj oblasti. Regionalne vlasti, pozivajući se na guvernera Andreja Bočarova, potvrdile su da je došlo do incidenta, ali nisu saopštile koji su objekti pogođeni niti kolika je pričinjena šteta.

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Agencija Rojters je ranije, 1. juna, izvestila da je rafinerija nafte u Volgogradu, koja je u vlasništvu kompanije Lukoil, obustavila preradu nafte još 29. maja nakon prethodnog napada ukrajinskog drona.

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Napadi na energetsku infrastrukturu obe strane nastavljaju se i dalje, dok diplomatski napori za postizanje primirja i okončanje rata za sada ne daju rezultate.