Sudija u Los Anđelesu odbila je zahtev pevačice Šer za uspostavljanjem privremenog starateljstva nad imovinom njenog sina Ilajdže Blua Olmana. Odluka je donesena pre dva dana na ročištu, a sudija je istakla da ne vidi dovoljno hitan razlog za takvu meru.



Šer je ranije ovog meseca zatražila starateljstvo tvrdeći da je njen 49-godišnji sin teško onesposobljen zbog problema s mentalnim zdravljem i zavisnošću, te da nije u stanju da upravlja svojim finansijama.

Sudija je odbila zahtev bez prejudiciranja, što znači da Šer može ponovo da ga podnese u budućnosti.

Ilajdža Blu Olman učestvovao je na ročištu video-vezom iz psihijatrijske ustanove. Tamo se trenutno nalazi dok se ne utvrdi njegova sposobnost za učestvovanje u dva krivična postupka koja se protiv njega vode u Nju Hempširu.

"Novac troši na drogu"

Sudija je istakla da je, s obzirom na to da je Olman hospitalizovan i suočen s pravnim problemima, malo verovatno da će moći pristupiti novcu iz fonda svog pokojnog oca, muzičara Grega Olmana. Sledeća isplata iz fonda trebalo bi da mu legne 1. maja.

- Koliko razumem, te isplate se događaju već godinama. Stoga, činjenica da je zahtev podnesen dve nedelje pre sledeće isplate, iako je taj raspored poznat odavno, po mom mišljenju ne predstavlja nužno hitan slučaj - istakla je sudija.

Šer je u svom zahtevu navela da se sav novac koji Olman dobije iz fonda odmah protraći na drogu. Sudija je dodala kako mnogi ljudi imaju pravnih i finansijskih problema, ali to ne znači automatski da im je potrebno starateljstvo.

- Mnogi se ne pojave na sudu pa se protiv njih donese presuda zbog oglušavanja, a svejedno im ne treba staratelj - rekla je, te naglasila kako svakako razume zabrinutost prijatelja i porodice gospodina Olmana u vezi s njegovim ponašanjem, ali smatra da ta zabrinutost ne dokazuje da mu nedostaje sposobnost ili da je starateljstvo nad imovinom primereno rešenje.

BONUS VIDEO: