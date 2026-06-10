Posebno zabrinjava situacija na Balkanu, gde se nekoliko zemalja nalazi pri samom vrhu liste po smrtnosti od raka.

Prema podacima platforme The Global Cancer Observatory (GCO), Srbija se nalazi među deset evropskih država sa najvišom stopom smrtnosti od malignih oboljenja. U našoj zemlji registrovano je 118 smrtnih slučajeva na 100.000 stanovnika, što Srbiju svrstava na osmo mesto u Evropi prema ovom pokazatelju.

Još nepovoljnije rezultate beleže pojedine susedne zemlje. Na prvom mestu nalazi se Mađarska sa stopom od 143,7 smrtnih slučajeva na 100.000 stanovnika, dok je Hrvatska druga sa stopom od 125,7. Slovenija se nalazi na sedmom mestu sa prosekom od 119 preminulih na 100.000 stanovnika, neposredno ispred Srbije.

Stručnjaci upozoravaju da visoka smrtnost ne znači nužno i veću učestalost obolevanja od raka. Naprotiv, ključni problem leži u efikasnosti zdravstvenih sistema, dostupnosti preventivnih pregleda, ranom otkrivanju bolesti i uspešnosti lečenja.

Dok je u mnogim razvijenim evropskim državama rak sve češće bolest sa kojom se može dugo i kvalitetno živeti, u velikom delu Balkana ishodi su i dalje znatno nepovoljniji. Upravo zato stručna javnost godinama ukazuje na značaj preventivnih pregleda, skrining programa i blagovremenog započinjanja terapije.

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