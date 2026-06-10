Dok mnogi maturanti širom Srbije svojim profesorima i razrednim starešinama za matursko veče poklanjaju satove, cveće i ostale poklone, maturanti Mašinsko saobraćajne škole iz Čačka bili su izuzetno maštoviti, pa su svom profesoru poklonili točkove. On je bio izuzetno oduševljen, a osmeh je govorio više od hiljadu reči.

- Znate kako, kad sam video šta su uradili i kakvi su globalno, meni je jako bilo žao što nisu svi ponavljali razred. Jer to bi bila idealna prilika da budemo još jednu godinu zajedno. Šalu na stranu, ovo je bila zaista jedna divna generacija od samog početka. Pola su bravari, pola su mehaničari, dobra deca, dobri majstori. Videćete ubuduće, ovde već sada ima vrhunskih majstora - rekao je za RINU Zoran Mišić profesor mašinske struke predmeta.

Profesor uz osmeh dodaje da je poklon pogođen 100 odsto i da se samo čeka da dođu dugački šrafovi i da se točkovi montiraju na auto.

- Svi smo kolektivno učestvovali. Jednostavno, hteli smo razrednom da damo neki poseban poklon, jer su svi navikli na satove, cveće i tako to, a mi smo hteli da budemo posebni i kupili smo točkove. Prvo je ideja bila da kupimo Juga, Zastavu, ali nismo imali budžeta za toliko. Onda smo razmišljali šta ćemo da radimo i na kraju kupili felne i gume - složno kažu maštoviti učenici.

Profesor, je za kraj imao važnu poruku za svoje đake a nije mogao da sakrije ni suze u očima.

- Ovoj generaciji poručujem samo da nastave ovako, jer su na dobrom putu. Biće ovo žestoki majstori vrlo brzo. Već su se neki zaposlili tokom prakse, dobili su ponude da rade i prihvatili su ih. A svim osmacima poručujem, pošto je upisni rok vrlo blizu, dođite u Mašinsku školu. Imate 11 atraktivnih profila, biće vam ovde lepo i steći ćete puno znanja. Pogotovo dođite na treći stepen. Nije previše zahtevno, vrlo je zanimljivo, imate obezbeđen posao kada završite školovanje, a ovde ćete u školi uživati - poručio je profesor Mišić.

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