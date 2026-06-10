Prethodno, Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAK – Office of Foreign Assets Control) produžila je operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije za 60 dana. Ta licenca ističe 16. juna.

Američka administracija je, inače, produžila i licencu za pregovore "Gaspromnjefta" i MOL-a o prodaji ruskog većinskog vlasništva u kompaniji.

Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od OFAK-a za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije do 16. juna.

OFAK je uveo sankcije NIS-u 9. oktobra 2025. godine upravo zbog većinskog ruskog vlasništva.