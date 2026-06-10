Ako vam se čini da se smrdibube sve češće pojavljuju u domu, niste jedini. Ovi uporni insekti tokom toplijih meseci, a posebno pred jesen, traže suva i sigurna mesta za sklonište, zbog čega često završavaju u kućama i stanovima.

U domove ulaze kroz najmanje pukotine na fasadi, oko prozora, vrata, cevi i drugih otvora. Zbog toga stručnjaci ističu da je prvi korak u zaštiti doma upravo zatvaranje svih pukotina i popravka oštećenja na spoljašnjim zidovima.

Šta privlači smrdibube?

Smrdibube najviše privlače toplota, svetlost i mirisi koji dolaze iz doma. Često ih možete primetiti na zidovima u blizini prozora, naročito tokom večernjih sati kada je uključena rasveta.

Osim toga, privlače ih i biljke bogate sokovima, pa se često zadržavaju u baštama, voćnjacima i povrtnjacima.

Mirisi koje ne podnose

Mnogi baštovani tvrde da smrdibube izbegavaju intenzivne mirise poput nane i belog luka. Komadiće ovih biljaka možete postaviti pored prozora i vrata kako biste smanjili mogućnost njihovog ulaska u dom.

Još efikasnije rešenje je domaći sprej od vode i eteričnog ulja nane, kojim se mogu poprskati okviri prozora, vrata i druge površine kroz koje insekti najčešće ulaze.

Važno je da smrdibube ne gnječite, jer tada ispuštaju karakterističan neprijatan miris koji koriste kao odbrambeni mehanizam.

Recept za prirodni sprej protiv smrdibuba

Za pripremu prirodnog sredstva potrebno vam je:

1 litar vode

2 šolje alkoholnog sirćeta

10 kapi eteričnog ulja nane

Sve sastojke sipajte u bočicu sa raspršivačem i dobro promućkajte.

Rastvor prskajte po donjoj strani listova biljaka, kao i na mestima gde se smrdibube najčešće pojavljuju. Tretman ponovite na svaka tri dana ili nakon kiše.

Po želji možete dodati nekoliko kapi tečnog sapuna kako bi se rastvor bolje zadržavao na površinama.

Kako dodatno zaštititi dom?

Osim prirodnih preparata, korisno je preduzeti i nekoliko preventivnih mera:

proverite dihtunge na prozorima i vratima

sanirajte pukotine na fasadi

popravite oštećene mrežice protiv insekata

smanjite spoljašnju rasvetu ili koristite žute sijalice

redovno uklanjajte korov, lišće i biljne ostatke iz dvorišta

Ukoliko primetite veći broj smrdibuba u kući, možete ih ukloniti metlom ili usisivačem, ali kesu iz usisivača odmah ispraznite van doma.

Zašto ih je nekad sve više?

Smrdibube ispuštaju feromone kojima signaliziraju drugim jedinkama da su pronašle sigurno mesto za sklonište. Zbog toga se često događa da se nakon pojave nekoliko insekata ubrzo pojavi i veći broj njih.

Tokom zime uglavnom miruju u skrivenim delovima kuće, a sa dolaskom proleća ponovo izlaze napolje. Dobra vest je da u zatvorenom prostoru ne polažu jaja, pa ne mogu da formiraju kolonije unutar doma.