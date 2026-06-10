Jubilarno, peto izdanje ekološkog turnira u basketu ECOCOURT BUSINESS 3x3 uspešno je održano na terenima KK Crvena zvezda na Kalemegdanu, okupivši 22 društveno odgovorne kompanije i njihove zaposlene u zajedničkoj misiji promocije sporta, reciklaže i održivog razvoja.

Pod sloganom „Okupi ekipu - aktiviraj se za okolinu“, učesnici su tokom celodnevnog programa pokazali da sport i ekologija mogu da budu snažan pokretač pozitivnih promena. Ovogodišnji turnir obeležio je sjajan odziv kompanija, kao i izuzetan rezultat kada je reč o prikupljanju otpada - sakupljeno je više od 1,2 tone reciklabilnog otpada, čime su značajno premašena očekivanja organizatora.

Titulu pobednika turnira osvojila je OTP banka, koja je u finalu pokazala najviše timskog duha i sportskog umeća, odbranivši prošlogodišnju titulu. Drugo mesto pripalo je kompaniji WTO, dok je treće mesto osvojio Shoppster.

Đorđe Cicović, MVP turnira i član pobedničkog tima OTP banke, nakon turnira je izjavio: „Utiske sa ovogodišnjeg ECOCOURT ekološkog kompanijskog turnira u basketu najbolje opisuje jedna reč - savršeno.“ „Ambijent na Zvezdinim terenima na Kalemegdanu još jednom je potvrdio zašto je ovo jedno od najlepših mesta za basket u Srbiji. Turnir je okupio veliki broj kompanija i izuzetno kvalitetne ekipe, pa je i nivo igre bio na najvišem do sada. Tim OTP banke je uz borbenost i timski duh uspeo da odbrani titulu osvojenu prošle godine, na šta smo posebno ponosni. Čestitamo svim učesnicima na fer-pleju i sjajnoj energiji. Poseban utisak ostavili su najmlađi posetioci i eko-edukativne radionice, koje su pokazale da je turnir mnogo više od sportskog događaja i da dodatno podiže svest o reciklaži i zaštiti životne sredine”, dodali su iz tima OTP banke. Pobednički tim uputio je veliko priznanje organizatorima iz ECOCOURT-a na odličnoj organizaciji i konceptu koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj kompanija oko važnih ekoloških i društvenih tema.

Titulu EKO pobednika osvojila je Halkbank, koja je prikupila najveću količinu reciklabilnog otpada - ukupno 565,26 kilograma.

„Prijavili smo se zbog ideje povezivanja basketa i reciklaže, što nas već tri godine motiviše da učestvujemo. Već prve godine osvojili smo titulu EKO pobednika, što nas je tada iznenadilo. Iako prošle godine nismo pobedili, obradovalo nas je što se sve više kompanija uključuje, što nas je dodatno motivisalo da ove godine krenemo već u oktobru sa sakupljanjem otpada i angažujemo se više. Presrećni smo što smo trofej vratili kući. Organizacija turnira je iz godine u godinu sve bolja, što posebno cenimo i razlog je zbog kojeg se rado vraćamo“, izjavila je Milka Mutvić iz Halkbanke.

Tokom dana organizovan je i bogat prateći program namenjen deci, u okviru kojeg su kroz radionice učili o značaju reciklaže i zaštite životne sredine, uz podršku glavnog ekološkog partnera Ekostar Pak. Posebnu pažnju privukla je saradnja sa inicijativom “Svaka limenka se računa”, koja je kroz aktivnosti na licu mesta podsećala učesnike da je svaka ambalaža vredan resurs, a ne otpad. U saradnji sa ovom inicijativom izrađene su i medalje od recikliranih aluminijumskih limenki, koje simbolizuju zajednički doprinos očuvanju životne sredine.

Sanja Minić, osnivačica organizacije Edukart i inicijator ekološkog basket turnira je izjavila: „Ove godine smo uspešno organizovali peti ECOCOURT BUSINESS turnir, na kome je učestvovalo 22 kompanije. Posebno nam je drago što sve veći broj firmi prepoznaje našu inicijativu - kako u domenu društvene odgovornosti, tako i u podsticanju zdravlja i fizičke aktivnosti među zaposlenima. Sakupljeno je više od 1,2 tone ambalaže, što je daleko prevazišlo sva naša očekivanja i pokazalo koliki potencijal leži u zajedničkom angažovanju kompanija za očuvanje životne sredine.“

Tokom prethodnih pet izdanja ECOCOURT-a učestvovalo je više od 60 kompanija, dok je ukupno prikupljeno i reciklirano preko 4 tone ambalažnog otpada. Jubilarni turnir još jednom je potvrdio da zajedništvo, odgovorno poslovanje i aktivan odnos prema životnoj sredini mogu dati konkretne rezultate.

Naredno izdanje ECOCOURT BUSINESS 3x3 turnira biće održano 17. oktobra 2026. godine u Novom Sadu, u Sportskoj hali Petrovaradin.