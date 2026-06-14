Šef države se osvrnuo na laži koje šire njegovi politički protivnici.

Predsednik je istakao kako se često pita o čemu ti ljudi pričaju, jer je u svim sferama života napredak ogroman, sem u obrazovanju zbog blokadera i njihovog učestvovanja u obojenoj revoluciji.

"Gde to nije 100% bolje nego što je bilo, pa vam kažu kako ne može da bude gore. Pa šta to tačno ne moe da bude gore? Što vam nije bila takva pre 12 godina kada je samo do vas. Naravno da je do nas koji se borimo. Uvek su bile i naše pare od '45. pa što niste izgradili puteve, ni metar pruge do 2012. godine. I sve to tako, i ta dehumanizacija je dovela do toga da te ljudi gledaju kao monstruma. Jakšić kaže kako ću da poklonim Trampu Đerdap, pa jesi ti normalan čoveče. Nama je kao hleba jesti potreba hidroelektrana, jer ćemo na nju da nakačimo sve durge izvore obnovljive eneregije, a ko je jedini koji može da reši problem sa Rumunima - samo Amerikanci", kazao je Vučić.