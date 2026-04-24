Očekuje da od septembra krenu regrutacije, a da prva klasa bude primljena u martu. Ističe i da su u stalnom kontaktu sa našim vojnicima koji su u mirovnoj misiji UN u Libanu, kao i da je ponosan na to koliko su odgovorni i posvećeni.

Ministar Gašić kaže za RTS da početak uvođenja obaveznog vojnog roka pre svega zavisi od bezbednosne situacije, društveno-političke situacije, ne samo u Srbiji, već u čitavom svetu.

"Mi jesmo spremni i jako sam ponosan na sve pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji su vrlo predano u proteklih godinu dana radili na pripremi uslova za prijem prvih regruta", naveo je Gašić.

Ukazao je da će nadležna institucija proceniti da će krenuti proces donošenja zakona pred Skupštinom, a onda posle toga i prve regrutacije.

"Ja iskreno očekujem da to bude od septembra, da tada krenemo sa regrutacijama, a da prve regrute primimo u martu i da to bude prva klasa koja će doći", dodaje Gašić.

Poručuje da je bezbednosna situacija u svetu vrlo komplikovana i složena, kao i da Vojska to sve prati.

"Vidimo i da, u našem neposrednom okruženju, ali i širom sveta, sve više njih vraća redovno služenje vojnog roka, jer se to pokazalo kao potreba koju nijedna država ne može da popuni profesionalnim kapacitetima. Srbija je, naravno, krenula tim putem i očekujem da će da bude dobar odziv mladih ljudi", kaže Gašić.

Dodaje da su vrata kasarni otvorena i za devojke koje se odluče na dobrovoljno služenje vojnog roka.

"Devojke imaju mogućnost dobrovoljnog služenja vojnog roka. Kapaciteti koje mi pripremamo za njih su posebni. Tako da i u tom delu mislim da će budući regruti, budući vojnici, biti zadovoljni sa uslovima koje imaju. Naravno, u sklopu modernog načina života", napominje Gašić.

Stalno zaposlenje kao podsticaj za vojnike

Na pitanje koliko je teško izboriti se za ugovor za stalno zaposlenje u Vojsci Srbije, ministar kaže da kada je neko odgovoran, vredan i predano i profesionalno radi svoje zadatke, nije uopšte teško.

"To se pokazalo i kod ovih prvih hiljadu koji su dobili ugovore, a povodom Dana vojske. Što znači da smo donošenjem zakona krajem prošle godine učinili jednu veliku stvar – pre svega obezbedili smo im budućnost. Decenijama su oni, onog trenutka kada napune određeni broj godina, koliko je po starom zakonu to bilo, odlazili iz Vojske Srbije, a nisu imali nikakvu budućnost, bez sticanja prava na penziju. Sada to bitno menja njihove poglede na sve, jer će moći da svoje porodice zbrinu daleko bolje, daleko snažnije sa ugovorima, da oni bezbrižni čekaju penziju i da se posvete svojim profesionalnim zadacima", objašnjava Gašić.