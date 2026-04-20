Ovog jutra jako naoblačenje sa kišom i pljuskovima zahvatilo je Vojvodinu, Podrinje i Mačvu.

Slaba kiša počela je i u Beogradu.

Ovo je ujedno i najtopliji deo Srbije jutros, uključujući i Kolubarski okrug sa temperaturama do 11-12 stepeni, u Valjevu je 13°C.

Beograd trenutno meri 11°C.

U ostalim predelima Srbije je suvo, ali i hladnije, a u južnim, centralnim i jugoistočnim delovima bilo je i vedro, uz temperature od samo 3°C. Do naoblačenja sada dolazi i u ovim predelima.

U nastavku jutra naoblačenje sa kišom i pljuskovima širiće se preko ostalih severnih i zapadnih delova Srbije dalje prema centrtalnim delovima, a u nastvku dana i dalje prema jugu i istoku.

Posle 8-9 časova jača kiša sa pljuskovima zahvatiće i Beograd.

Inače, ovo pogoršanje vremena posledica je prodor hladnog fronta, uz pojačan severozapadni vetar.

Podsetimo, RHMZ je ranije najavio da će se vreme pogoršati i da će biti pljuskova sa grmljavinom.