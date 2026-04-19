Današnje jutro je osvanulo vedro, ali i vrlo hladno, dok nas, prema najnovijoj prognozi Đorđa Đurića, uskoro očekuje preokret u vremenskim prilikama. Temperatura se u Pomoravlju jutros spustila na 0°C, dok je širom Srbijebilo i slabog prizemnog mraza. U Beogradu je minimalna temperatura iznosila 8°C. Sjenica je zabeležila mraz na 2 metra visine, sa temperaturom od -3°C, dok su na Kopaoniku zabeleženi -1°C, a u Ćupriji i Požegi 0°C.

Iako je jutros bilo hladno, pred nama je sunčan i topao dan. Maksimalna temperatura danas dostizaće 24°C, dok će u Beogradu biti oko 22°C.

Međutim, u ovom trenutku, kroz centralnu Evropu premešta se hladni front, koji donosi značajno pogoršanje vremena. Večeras se na severu i zapadu Srbije očekuje naoblačenje, a tokom noći moguće su i kiše. Hladni front će stići prvo do severozapadnih delova Srbije u ponedeljak ujutro, a tokom dana preći će i preko drugih regiona zemlje.

Za ponedeljak ujutro očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok će temperatura pasti, krećući se između 14°C na severozapadu i 20°C na jugoistoku. Sredinom dana na severu Srbije moguće je delimično razvedravanje, ali večeras stiže novi talas kiše sa zapada.

U utorak, na severu zemlje biće promenljivo oblačno i suvo, dok će u ostalim delovima Srbije padati kiša, a na višim planinama i sneg. Maksimalna temperatura u utorak biće oko 15°C.

U sredu, na jugu zemlje još uvek očekujemo kišu, a na planinama sneg, ali se potom možemo da očekujemo razvedravanje. U četvrtak ujutro biće vedro i hladno, uz mogućnost slabog prizemnog mraza, dok će tokom dana biti sunčano. Petak i vikend donose sunčano i toplije vreme.