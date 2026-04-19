Dr Divna Radulović, specijalista dermatovenerologije, preminula je 18. aprila 2026. u 75. godini života, nakon kraće bolesti, prenele su Niške vesti

Tokom svoje dugogodišnje lekarske karijere bila je posvećena pacijentima i profesiji, ostavivši dubok trag među kolegama i generacijama koje je lečila. Pamtiće se po stručnosti, predanosti i ljudskom odnosu prema svakom pacijentu.

Sahrana će biti obavljena u sredu, 22. aprila 2026. Opelo počinje u 11:30 časova u Crkvi Časnog Krsta na Novom groblju u Nišu.

Porodica, prijatelji i poštovaoci oprostiće se od dr Radulović na poslednjem ispraćaju.

Neka joj je večna slava.