Dok Srbija vodi odgovornu politiku razvoja vazdušnog saobraćaja i dosledno uređuje svoje tržište u skladu sa nacionalnim interesima, mađarski niskobudžetni prevoznik „Viz er“ pokrenuo je pravu medijsku ofanzivu zbog novih pravila u domaćem vazduhoplovstvu.

Umesto da poštuje institucije države u kojoj posluje već godinama, kompanija je odlučila da javno problematizuje odluke srpskih vlasti i praktično pripreti da bi mogla da preispita svoje prisustvo u Beogradu.

Međutim, ono što u „Viz eru prećutkuju jeste činjenica da nijedna ozbiljna država ne donosi propise prema željama pojedinačnih kompanija. Srbija ima pravo da uređuje svoje tržište, štiti domaću privredu i vodi vazduhoplovnu politiku u skladu sa sopstvenim strateškim interesima.

Posebno je zanimljivo što kompanija pokušava da predstavi sebe kao žrtvu, iako je godinama profitirala na srpskom tržištu. Sama kompanija se ranije hvalila širenjem baze u Beogradu, povećanjem broja aviona i otvaranjem novih linija, naglašavajući značaj Srbije za svoje poslovanje.

Kada je poslovanje raslo, Srbija je bila odlično tržište. Kada su se pojavila pravila koja im se ne dopadaju, odjednom se govori o ugroženosti, problemima i mogućem povlačenju.

Građani Srbije imaju puno pravo da se zapitaju da li je reč o legitimnoj poslovnoj zabrinutosti ili o pokušaju pritiska na državne institucije.

Naročito ako se zna da je „Viz er“ i ranije zatvarao baze i menjao strategiju poslovanja u različitim državama kada proceni da mu to odgovara. Drugim rečima, poslovne odluke ove kompanije nisu nikakva novost niti su isključivo povezane sa Srbijom.

Povodom medijskih navoda u vezi sa izmenama regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ističe da nijednom avio-prevozniku nije uskraćeno pravo obavljanja letova između Republike Srbije i država članica Evropske unije, niti pravo otvaranja novih linija u skladu sa važećim međunarodnim sporazumima.

Srbija je poslednjih godina pokazala da ume da vodi samostalnu ekonomsku politiku i da ne pristaje na pritiske, bez obzira odakle dolaze. Zato nije iznenađenje što pojedinim stranim kompanijama smeta kada država jasno pokaže da su pravila ista za sve.

Jedno je sigurno - Srbija neće dozvoliti da joj bilo ko diktira kako će upravljati svojim nebom. A oni koji posluju na našem tržištu moraće da pokažu više poštovanja prema institucijama od kojih godinama ostvaruju ozbiljne prihode.

Direktorat: Nije uskraćeno pravo obavljanja letova

Povodom medijskih navoda u vezi s izmenama regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ističe da nijednom avio-prevozniku nije uskraćeno pravo obavljanja letova između Republike Srbije i država članica Evropske unije, niti pravo otvaranja novih linija u skladu sa važećim međunarodnim sporazumima.

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije svoje nadležnosti obavlja profesionalno, nepristrasno i u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima, uz puno poštovanje principa ravnopravnosti i fer konkurencije.

Važno je da javnost bude tačno informisana da predmetne regulatorne izmene ne predstavljaju ograničavanje prava saobraćaja, već uređivanje regulatornog okvira koji se jednako primenjuje na sve avio-prevoznike koji posluju na tržištu Republike Srbije.

Direktorat će i ubuduće nastaviti da postupa transparentno i odgovorno, u interesu bezbednog, stabilnog i konkurentnog razvoja civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.