Kako je rekao, ustaše u Jasenovcu su ubijale Srbe pištoljima, noževima i maljevima.

"Toliko su bile stroge ustaše, nije im se ništa smelo protivrečiti. Oni su odvajali decu od majki, ako majka nije dala dete, oni ubiju i majku i dete na istom mestu. Onda udare kundakom...", priča Slavko za Alo!.

"Koristili su vatreno oružje, ono, pištoljem. A ostalo su bili ovde sa maljevima i noževima", kaže on.

Dan sećanja na žrtve ustaškog zločina - genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini danas zajednički obeležavanju vlade Republike Srpske i Srbije, a prisustvovaće predsednik Srbije Aleksandar Vučić i rukovdstvo Republike Srpske.

Ovaj dan obeležava se na godišnjicu proboja poslednje grupe logoraša pre 81. godinu.