Pojačani udari Ukrajine na ciljeve unutar Rusije omogućavaju Kijevu da ravnopravno pregovara o kraju rata sa Rusijom, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Zelenski je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Kijevu, rekao da je samo pitanje vremena da li će Ukrajina povećati obim takvih udara, prenosi Rojters.

On je dodao da je šest zemalja potvrdilo svoju spremnost da doprinese inicijativi Lista prioritetnih zahteva Ukrajine (PURL), za kupovinu naoružanja.

"Šest zemalja je potvrdilo da će dati doprinose PURL-u. Mnogo im zahvaljujemo. Nećemo reći koje, nećemo reći. Ovo nije javna informacija. Moramo da kupimo ono što može da se kupi od Sjedinjenih Američkih Država", kazao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

Zelenski je dodao da je format Sporazuma o dronovima važan, i da Ukrajina sarađuje sa partnerima kako bi ga učinila efikasnim.

"Već radimo sa nekoliko zemalja, sa Francuskom, sa Norveškom, sa Nemačkom, Švedskom, Danskom, Italijom, sa drugim partnerima, na stvaranju evropskih antibalističkih kapaciteta. Ovo je veoma težak projekat, ali je veoma neophodan", istakao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, u toku je dijalog sa američkom administracijom o licencama za proizvodnju sistema protivvazdušne odbrane "patriot", kako bi oni mogli da se proizvode u Ukrajini ili zajedno sa partnerima iz NATO-a.

"Ovo je sasvim zdrav način da povećamo našu kolektivnu snagu. Nastavićemo da se fokusiramo na ovo", zaključio je Zelenski. Dodao je da je to u skladu i sa trenutnim kursom predsednika SAD Donalda Trampa, da Evropi omogući da učini više za sopstvenu odbranu.