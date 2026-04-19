Zamenik italijanskog premijera i ministar infrastrukture Mateo Salvini ponovo je pozvao na kupovinu energenata iz Rusije.

„SAD su upravo suspendovale sankcije koje blokiraju trgovinu i kupovinu ruske nafte do 16. maja. To nije učinila mala bivša sovjetska republika, već najveća demokratija na svetu. Ako oni donose takve odluke u Vašingtonu, trebalo bi isto to da se uradi i u Briselu. Umesto da zatvaramo škole i fabrike, vratimo se kupovini gasa iz celog sveta, uključujući i Rusiju, pošto nismo u ratu sa Rusijom“, istakao je Salvini, govoreći na mitingu Patriota za Evropu.

Političar je takođe kritikovao predloge predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen za borbu protiv energetske krize, nazivajući ga „novim zaključavanjem“.

„Čak je i predsednik (asocijacije industrijalaca) Konfindustrije Emanuele Orsini rekao: moramo promeniti onog ko upravlja ovom Evropom. Briljantan predlog (predsednice Evropske komisije) Ursule fon der Lajen je novi ‘lokdaun’ (zaključavanje)“, rekao je lider italijanske partije Liga.

„Evropska komisija izjavljuje da, kako bismo rešili problem visokih cena dizel goriva, struje i gasa, moramo manje da radimo, manje putujemo, isključujemo grejanje, prestanemo da koristimo klima-uređaje, gasimo svetla i smanjujemo osvetljenje u našim gradovima... Brisel želi da reši energetsku krizu novim zaključavanjem. Hvala, ali već smo to prošli. Nemamo nameru da zatvaramo škole i fabrike i držimo radnike kod kuće. Želimo da živimo, učimo i radimo“, dodao je Salvini.

Italijanski ministar takođe je pozvao na suspenziju Pakta stabilnosti, osnovnog dokumenta EU koji reguliše ekonomske pokazatelje i standarde koje evropske ekonomije moraju da ispune kako bi svoj budžetski deficit održale u određenim granicama. On je optužio Pakt stabilnosti da ograničava rast italijanske ekonomije i rekao da je „ideološko čudovište zvano zeleni dogovor“.

Ursula Fon der Lajen je u ponedeljak priznala da sukob na Bliskom istoku i zatvaranje Ormuskog moreuza već imaju značajan negativan uticaj na ekonomiju Evropske unije. Zbog rasta cena, EU je u proteklih mesec i po dana imala više od 20 milijardi evra dodatnih troškova za gorivo.