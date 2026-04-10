Uoči uskršnjih praznika koji započinju neradnim danom u petak (10. april) i završavaju se neradnim ponedeljkom (13. april), mnogi planiraju da se upute na neko kratko putovanje koje bi se moglo opisati kao "produženi vikend". Dok se jedan deo građana odlučuje da ostane u Srbiji i eventualno putuje do porodice u drugom mestu ili nekih domaćih turističkih destinacija, pojedinci se spremaju i razmišljaju o putovanju van granica naše zemlje.
Grčka, Severna Makedonija, Hrvatska, Rumunija, Italija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora - mogle bi da budu izbor Srba koji žele da pređu naše granice. Ali, bilo kakvo planiranje putovanja ovih dana, posebno automobilom, zahteva razmišljanje i o cenama goriva koje u poslednjim nedeljama dostižu svoje vrhunce. Razlog tome su sukobi na Bliskom istoku, ali i u zoni Ormuskog moreza, koji je jedna od najvažnijih tačaka za globalno snabdevanje energentima.
Premda se u toku kasnijih večernjih sati sinoć (7. aprila) postiglo primirje koje bi moglo da stabilizuje cene goriva, dok se tržište ne bude u potpunosti smirilo, cene će i dalje verovatno biti visoke i velike su šanse da će to pogoditi sve koji su zainteresovani da praznički produženi vikend iskoriste za putovanje automobilom.
Koliko košta gorivo u Srbiji i regionu
Za one koji ostaju u našoj zemlji, važna informacija je da dizel trenutno maksimalno košta 214 dinara po litru (1,82 evra), dok je benzin 189 dinara (1,61). Ovo nas svrstava u zemlju gde je gorivo među skupljim u regionu.
Kada su okolne zemlje u pitanju, počev od Bosne i Hercegovine, dizel trenutno košta 1,84 evra po litru, što je više za dva centa nego kod nas, dok je benzin prema poslednjoj objavi Vlade 1,45 evra. Oba derivata su najviše poskupela baš u BiH od samog početka rata kada su zemlje regiona u pitanju.
Drugo najveće poskupljenje dizela beleži Severna Makedonija, gde litar ovog goriva košta 1,61 evro po litru prema poslednjim zvaničnim informacijama, dok je benzin 1,37 evra po litru. Uprkos drastičnom povećanju, građani Severne Makedonije i dalje voze najjeftinije gorivo u regionu.
Kada je Crna Gora u pitanju, dizel tamo košta 1,78 evra po litru, a benzin 1,59.
Mnogim Srbima omiljena prolećna i letnja destinacija, Grčka, trenutno ima jako visoke cene goriva, zbog čega tamošnje vlasti na različite načine pomažu lokalnom stanovništvu. Naime, ovde za litar benzina, ali i dizela, morate izdvojiti pozamašnu sumu novca, odnosno 2,05 ili 2,06 po litru, što znači da je preporuka da se gorivo sipa na putu do osunčane Grčke, ako ste se već tamo zaputili.
U Bugarskoj dizel košta 1,61 evra po litru, dok za benzin morate da izdvojite 1,44 evra po litru.
Rumunija se izdvaja po jako visokoj ceni dizela, gde prema poslednjim informacijama za litar morate da izdvojite čak 2,05 evra, a za benzin 1,83 evra po litru.
U Sloveniji je dizel jeftiniji nego u Srbiji, odnosno 1,81 evro po litru, benzin je sličnog cenovnog ranga, 1,62 evra.
Kada je u pitanju Hrvatska, cene goriva su ovde nešto niže više kod nas, pa za dizel morate da platite 1,85 evra a za benzin 1,66 evra po litru.
U Mađarskoj je dizel dosta jeftiniji, 1,62 evra po litru, dok je benzin 1,54 evra po litru.
Iako trenutno postoje signali smirivanja na tržištu nafte, stručnjaci upozoravaju da će cene goriva ostati podložne oscilacijama usled i dalje nestabilne geopolitičke situacije. To znači da vozači u narednim danima ne mogu računati na značajnije pojeftinjenje, makar ne uoči samih praznika, pa pripremite svoje novčanike na činjenicu da uskršnje putovanje ove godine mora da košta nešto više nego ranijih godina.
