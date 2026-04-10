Uoči uskršnjih praznika koji započinju neradnim danom u petak (10. april) i završavaju se neradnim ponedeljkom (13. april), mnogi planiraju da se upute na neko kratko putovanje koje bi se moglo opisati kao "produženi vikend". Dok se jedan deo građana odlučuje da ostane u Srbiji i eventualno putuje do porodice u drugom mestu ili nekih domaćih turističkih destinacija, pojedinci se spremaju i razmišljaju o putovanju van granica naše zemlje.

Grčka, Severna Makedonija, Hrvatska, Rumunija, Italija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora - mogle bi da budu izbor Srba koji žele da pređu naše granice. Ali, bilo kakvo planiranje putovanja ovih dana, posebno automobilom, zahteva razmišljanje i o cenama goriva koje u poslednjim nedeljama dostižu svoje vrhunce. Razlog tome su sukobi na Bliskom istoku, ali i u zoni Ormuskog moreza, koji je jedna od najvažnijih tačaka za globalno snabdevanje energentima.

Premda se u toku kasnijih večernjih sati sinoć (7. aprila) postiglo primirje koje bi moglo da stabilizuje cene goriva, dok se tržište ne bude u potpunosti smirilo, cene će i dalje verovatno biti visoke i velike su šanse da će to pogoditi sve koji su zainteresovani da praznički produženi vikend iskoriste za putovanje automobilom.

Koliko košta gorivo u Srbiji i regionu

Za one koji ostaju u našoj zemlji, važna informacija je da dizel trenutno maksimalno košta 214 dinara po litru (1,82 evra), dok je benzin 189 dinara (1,61). Ovo nas svrstava u zemlju gde je gorivo među skupljim u regionu.

Kada su okolne zemlje u pitanju, počev od Bosne i Hercegovine, dizel trenutno košta 1,84 evra po litru, što je više za dva centa nego kod nas, dok je benzin prema poslednjoj objavi Vlade 1,45 evra. Oba derivata su najviše poskupela baš u BiH od samog početka rata kada su zemlje regiona u pitanju.