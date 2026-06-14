Ona je uz poznatu srpsku pesmu "Ajde Jano kolo da igramo" zaplesala u svojoj kuhinji samo kako bi impresionirala svekrvu.

"Počinješ da se zaljubljuješ u jednog Srbina, a sada moraš da vežbaš kako da impresioniraš njegovu majku - napisala je ona na svom Instagram profilu "abaasajulian".

Nakon njene objave usledila je lavina reakcija, a pojedini korisnici su se našalili kako je nemoguće impresionirati balkansku majku, jer, kako kažu, one uvek imaju neku zamerku.

"Nema tu inpresioniranja balkanska svekrva uvek ima neku teoriju zavere"..."Eee nije se rodila ta koja može da impresionira srpsku majku...Mnogo je komplikovano"..."Srećno!"..."Rekao sam ja da ćeš da ostaneš u Srbiji" - glasili su samo neki od komentara.

"Upućujem najtopliju zahvalnost srpskom narodu"

Džulijan Abaase nedavno je učestvovala u programu "Svet u Srbiji" koji se odnosi na stipendije za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija za kandidate iz država članica i država posmatrača Pokreta nesvrstanih zemalja.

Tom prilikom ona je uputila zahvalnost srpskom narodu koji je prihvatio i učinio da Srbiju doživljava kao svoj dom.

"Dok slavimo 15 godina programa stipendiranja "Svet u Srbiji", koji dodeljuje stipendije studentima iz više od 127 zemalja u Africi, Aziji i Južnoj Americi, upućujem najtopliju zahvalnost srpskom narodu što nas je dočekao i pružio nam drugi dom, posebno meni. Zauvek sam vam zahvalna, kazala je ona.