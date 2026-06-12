Od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela će koštati 220 dinara, a benzin 194 dinara.

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka 19. juna. U odnosu prošlu nedelju, evrodizel i benzin su jeftiniji za dva dinara.

Cene nafte pale na najniži nivo u poslednja dva meseca

Cena američke sirove nafte WTI pala je za 1,2 odsto na 86,69 dolara po barelu, nakon pada od 2,6 odsto prethodnog dana, preneo je Rojters.

Nafta Brent pojeftinila je za 1,1 odsto na 89,40 dolara po barelu, posle gotovo troprocentnog pada tokom prethodne trgovinske sesije.

MOL i Vlada Srbije postigli dogovor

Mađarska naftna kompanija MOL Plc. juče je potvrdila da je uspešno okončala pregovore sa Vladom Republike Srbije u vezi sa zaključivanjem akcionarskog sporazuma za sticanje većinskog udela u kompaniji Naftna industrija Srbije.

"Pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama i dalje su u toku kako bi se finalizovala predmetna transakcija", navodi se u saopštenju mađarske kompanije.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je u sredu da su uspešno zatvorena sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om o NIS-u i postignut kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara (Shareholder Agreement) između Republike Srbije i MOL-a, kao i da se mađarska strana obavezala da će Rafinerija nastaviti da radi kao i do sada.

"Između Srbije i MOL-a dogovoreno je, između ostalog, da će ukoliko Gaspromnjeft napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56,15 odsto udela u NIS-u, a američki OFAC odobri transakciju, država Srbija kupiti dodatnih pet odsto akcija u NIS-u, što će državi dati dodatna prava kada je u pitanju donošenje ili blokiranje važnih odluka za našu zemlju", objavila je Đedović Handanović na instagramu.

Što se rada Rafinerije u Pančevu tiče, mađarska strana se obavezala da će Rafinerija, kako je navedeno, nastaviti da radi kao i do sada, sa najmanje istim prosečnim godišnjim kapacitetima kao u poslednje četiri godine pre uvođenja američkih sankcija, kada je NIS odlično poslovao.

Članovi srpske strane u Odboru direktora NIS-a, kako kaže, imaće generalno veća ovlašćenja nego do sada u donošenju, ali i blokiranju eventualno nepovoljnih odluka za Republiku Srbiju.

Ona je istakla da takav uticaj država Srbija nije imala od 2008. godine, kada je NIS privatizovan.

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