Direktor JKP Beogradski vodovod i kanalizacija Radomir Vujadin rekao je danas da je, uprkos potrošnji vode koja je blizu rekordnog nivoa, vodosnabdevanje u Beogradu stabilno.

Vujadin je za RTS izjavio da je tokom prethodnih problema sa snabdevanjem vodom imao, kako je rekao, manji broj potrošača u naseljima koja se nalaze na rubu vodovodne mreže i na većoj nadmorskoj visini.

Istakao je da je prekida u vodosnabdevanju u prethodnim danima bilo u rubnim deovima opština Barajevo, odnosno u u ulicama Proleterskih brigada i Milosava Đurića u Vraniću, kao i u ulicama bočno od Ibarske magistrale kod sela Vrbovno, u delovima Guncata, u naselju Stražarija u Barajevu i u višim delovima avalskih naselja Pinosava i Trešnja.

Vujadin je istakao da je do prekida dolazilo usled visoke potrošnje zbog velikih temperatura, što je dovelo do pada pritiska i prekida u snabdevanju u ovim mestima, koja se nalaze na višim kotama u odnosu na okolinu.

On je podsetio da je JKP Beogradski vodovod i kanalizacija apelovalo na sugrađane da budu racionalni savesni i solidarni u potrošnji vode, i dodao da su mnogi građani apel poslušali, tako da je sada u područjima gde je bilo prekida u Vraniću i kod Vrbovna snabdevanje normalizovano.

Vujadin je rekao da je vodovodna mreža blizu rekordnog nivoa potrošnje i da Beogradski vodovod proizvodi 6.900 litara vode u sekundi, odnosno da za 24 sata proizvede 580 miliona litara vode. Ipak, pun proizvodni kapacitet vodovoda još uvek nije dostignut jer je, kako je naveo, kapacitet tokom prethodnih godina povećan na blizu 7.200 litara u sekundi.

Vujadin je istakao i to da je trenutno najveća potrošnja vode u rubnim delovima grada tokom kasnih popodnevnih i ranih večernjih časova kada se zalivaju travnjaci i bašte i pune bazeni.

Kao posebno veliko opterećenje Vujadin ističe veliki broj plastičnih bazena kapaciteta oko 15 kubnih metara koji se mogu videti u mnogim dvorištima, a koji nemaju sistem za prečišćavanje što znači, kako je ukazao, da se svakoga dana ta količina vode puni i prosipa.