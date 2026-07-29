Delovi opštine Zvezdara biće sutra bez vode zbog stavljanja u funkciju novog cevovoda, saopšteno je danas iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Od 8 do 20 sati bez vode će ostati potrošači u ulicama Dimitrija Tucovića (od Batutove do Čingrijine), Čingrijinoj, Preševskoj (od Batutove do Čingrijine), Milana Rakića (od Batutove do Čingrijine), Brsjačkoj, Bukureškoj, Geršićevoj, Cara Jovana Crnog, Hektorovićevoj, Spase Garde, Divčibarskoj i Aradskoj.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

"Vodovod" apeluje na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800 11-00-11, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb adresi www.bvk.rs.