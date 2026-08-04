Nakon parastosa položio je venac ispred spomen-ploče srpskim žrtvama stradalim u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije od 1991. do 2000. godine.

U zločinačkoj akciji „Oluja“, koja je trajala od 4. do 7. avgusta 1995. godine, za samo četiri dana proterano je više od 250.000 Srba sa prostora tadašnje Republike Srpske Krajine, dok je više od 2.300 ljudi ubijeno ili se i dalje vodi kao nestalo. Tokom akcije uništeno je i spaljeno više od 20.000 srpskih kuća, a većina prognanih nikada se nije vratila u svoje domove.

I ove godine Gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom Šapićem pružila je podršku organizaciji obeležavanja godišnjice stradanja srpskog naroda u zločinačkoj akciji „Oluja“, nastavljajući da neguje kulturu sećanja i odavanja pošte srpskim žrtvama.