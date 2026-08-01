Zbog radova na održavanju ulica i vodovodnih mreža, od subote, 1. avgusta, doći će do promene linija na Voždovcu i u Umčarima, a u nedelju na Novom Beogradu.

Voždovac

Tokom radova na redovnom održavanju u Ulici Miška Jovanovića (Voždovac), od sutra do 8. avgusta doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je danas iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi se izvode na kolovozu Ulice Miška Jovanovića, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Peke Pavlovića do zone raskrsnice sa Husovom ulicom.

Ova deonica će tokom izvođenja radova biti zatvorena za saobraćaj, pri čemu će doći do promena u radu linija JLPP-a na sledeći način:

Vozila sa linija 26 i 26N će u oba smera saobraćati na trasi: Kruševačka- Miška Jovanovića-Husova-Ljubićka-Kumodraška-Darvinova-Zaplanjska i dalje na redovnim trasama.

Vozila sa linije 30 će u oba smera saobraćati na sledećoj trasi: Ustanička- Miška Jovanovića-Husova-Ljubićka-Kumodraška-Darvinova-Zaplanjska- Medakovićeva i dalje na redovnoj trasi.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti sva postojeća, kao i novouspostavljena privremena autobuska stajališta: "Centralno groblje 1"(#3537 – smer ka Ulici braće Jerković) u Darvinovoj ulici, ispred kućnog broja 2, odnosno oko 30 metara posle zone raskrsnice Darvinove i Tome Rosandića, i "Centralno groblje 1" (#3538 – smer ka Zaplanjskoj ulici) u Darvinovoj ulici, prekoputa kućnog broja 2, odnosno oko 20 metara ispred zone raskrsnice Darvinove i Tome Rosandića.

Umčari

Tokom izvođenja radova na izgradnji regionalnog vodovoda Makiš–Mladenovac na ukrštanju državnih puteva IIB reda broj 350 i 351 (ulice Beogradska i Trg republike) u naselju Umčari, od sutra do 6. avgusta doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj Beogradske ulice (državni put IIB reda broj 351), na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Prvog maja do zone raskrsnice sa Ulicom Trg republike (državni put IIB reda broj 350), zbog čega će biti onemogućena saobraćajna veza između Umčara, Dražnja i Živkovca sa Pudarcima i drugim delovima opštine Grocka, dok će sve vreme biti omogućen saobraćaj na potezu Umčari–Dražanj, uz naizmenično propuštanje regulisano privremenom signalizacijom.

Tokom radova, vozila javnog prevoza će saobraćati na sledećim trasama:

Linija 350 - vozila će saobraćati na trasi Živkovac-Umčari-Dražanj,

Linija 351 - vozila će saobraćati na trasi Šumice-Grocka-Umčari-Dražanj preko petlje Vodanj,

Liinija 354A - vozila će saobraćati na trasi Šumice-Vrčin-Zaklopača-Pudarci (Ilinski kraj),

Linija 355 - vozila će saobraćati na trasi Šumice-Grocka-Kamendol-Pudarci (Ilinski kraj),

Linija 355A – linija se gasi, polasci se prebacuju na liniju 355,

Linija 355B – vozila će saobraćati na trasi Šumice-Grocka-Brestovik- Kamendol-Pudarci (Ilinski kraj),

Linija 355L - vozila će saobraćati na trasi Grocka-Kamendol-Pudarci (Ilinski kraj),

Linija 361- vozila će saobraćati na trasi Šumice-Grocka-Pudarci (Ilinski kraj),

Linija 361B se gasi, polasci se prebacuju na liniju 361,

Linija 361L se gasi, polasci se prebacuju na liniju 355L,

Linija 362 se gasi,

Linija 363 se gasi, polasci se prebacuju na liniju 355B,

Linija 363L se gasi, polasci se prebacuju na liniju 355L,

Linija 365 – vozila će saobraćati na trasi Grocka-Zaklopača-Mladenovac,

Linija 366 - vozila će saobraćati na trasi Šumice-Umčari (auto-putem),

Linija 366A se gasi, polasci se prebacuju na liniju 366.

Istovremeno će doći do povećanja broja polazaka na linijama 352 i 353.

Novi Beograd

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici Jurija Gagarina, na delu od pozicije koja se nalazi oko 200 metara ispred zone raskrsnice sa Gandijevom ulicom do zone same raskrsnice sa Gandijevom (gledano u smeru ka gradu), od 2. do 16. avgusta doći će do promena u radu linije 82.

Radovi podrazumevaju zauzeće krajnje leve saobraćajna trake – smer ka gradu, zbog čega će biti onemogućeno levo skretanje iz Jurija Gagarina u Gandijevu ulicu, tako da će vozila sa linije 82 u smeru ka Zemunu saobraćati ulicama Nehruovom, Evropskom, Gandijevom i dalje redovnom trasom.