Prema navodima izvora upoznatih sa situacijom, An-124 je korišćen za prevoz delova trupa namenjenih Erbasovom putničkom avionu A350, kao i sekcija trupa za Boingov avion 767, preneo je Rojters.

Reč je o skupom, ali brzom načinu transporta kojem proizvođači pribegavaju kako bi izbegli kašnjenja u proizvodnji.

Portparol Boinga potvrdio je da kompanija koristi "različite vidove transporta kako bi održala stabilnost proizvodnje", ali nije želeo da komentariše upotrebu aviona Antonov.

Erbas je saopštio da "povremeno koristi Antonov", ne navodeći detalje o konkretnim letovima.

Prema izvorima iz industrije, Erbas je poslednjih sedmica organizovao vazdušni transport velikih delova iz fabrike u Kinstonu, u američkoj saveznoj državi Severna Karolina, koju je nedavno preuzeo od kompanije Spirit AeroSystems, kako bi sprečio nova kašnjenja u programu A350.

Boing je u junu na sličan način prebacio delove trupa za avion 767 iz pogona kompanije Daher Aerospace na Floridi do fabrike u Everetu, u saveznoj državi Vašington.

Stručnjaci ocenjuju da se stanje u lancima snabdevanja postepeno poboljšava u odnosu na period neposredno nakon pandemije, ali upozoravaju da i dalje postoje ozbiljna uska grla u proizvodnji velikih avionskih struktura i pojedinih komponenti, zbog čega proizvođači povremeno pribegavaju skupom vazdušnom transportu kako bi održali planiranu dinamiku isporuka.