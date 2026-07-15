Upravo zbog toga osvojio je milione ljudi širom sveta i postao jedna od najvećih zvezda na TikToku.

Reč je o norveškom šumskom mačku Matijasu, koji živi u okolini Bergena. Njegovi vlasnici često objavljuju snimke njegovih avantura kroz guste šume, a jedan video posebno je privukao pažnju korisnika interneta. Za kratko vreme prikupio je više od 3,8 miliona pregleda i skoro milion lajkova.

Matijas nije obična mačka. Sa gotovo osam kilograma, raskošnim krznom i dugim repom, izgleda kao da je izašao iz nordijske legende. Dok mirno korača kroz šumu, ostavlja utisak divlje životinje, zbog čega su mnogi ostali bez reči.

U komentarima ispod videa nizale su se pohvale i duhovite opaske.

"To nije mačka, to je stvorenje iz bajke", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Jahao bih ga da branim Narniju."

Ljubitelji fantastike brzo su primetili i neverovatnu sličnost između Matijasa i mačaka iz popularnog serijala "Ratnici" spisateljice Erin Hanter.

"Baš ovako sam zamišljao mačke ratnike dok sam čitao knjige kao dete", napisao je jedan od korisnika, nakon čega je usledila rasprava o tome kojem bi klanu ovaj impozantni mačak pripadao.

Dok su jedni tvrdili da bi bio savršen član Klana Groma, drugi su bili uvereni da bi se mnogo bolje uklopio u Klan Senki, što je izazvalo brojne reakcije među fanovima serijala.

Popularni portal Cuteness preneo je deo komentara i istakao da Matijas izgleda toliko nestvarno da bi bez problema mogao da bude inspiracija za filmsku ili televizijsku adaptaciju "Mačaka ratnika".

Iako je za svoje vlasnike samo razigrani kućni ljubimac koji obožava istraživanje prirode, za milione korisnika interneta Matijas je postao simbol divljine, lepote i elegancije. Njegovi snimci nastavljaju da osvajaju društvene mreže, a mnogi priznaju da nikada nisu videli mačku koja toliko podseća na mitsko biće iz stare nordijske bajke.