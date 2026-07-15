Zakon pod strogim uslovima omogućuje pacijentima da zatraže primanje smrtonosnog sredstva, piše Reuters.

Ko ima pravo na eutanaziju

Pravo na eutanaziju imaće samo punoletni francuski državljani i osobe s prijavljenim boravkom u Francuskoj koje boluju od teških i neizlečivih bolesti, a koje su u naprednoj ili terminalnoj fazi, pate od neprestane fizičkog ili psihičkog bola, ali su sposobne da donesu slobodnu odluku.

Donji dom parlamenta na konačnom glasanju je usvojio zakon s 291 glasom "za" i 241 "protiv".

Velika podrška javnosti

Istraživanja javnog mnijenja pokazuju veliku podršku javnosti legalizaciji eutanazije u Francuskoj, piše Reuters. Anketa instituta Ifop objavljena u februaru pokazala je da 84 odsto ispitanih podržava takvu meru.

Pristalice tvrde da će zakon osobama koje se suočavaju s nepodnošljivim patnjama na kraju života pružiti veću autonomiju i kontrolu nad vlastitom smrću, uz zadržavanje strogih zaštitnih mehanizama.

"Može li se uopšte nazivati životom kada je patnja tolika da više ništa ne možete?", rekla je Ane Rajnaud, predstavnica francuskog Udruženja za pravo na dostojanstvenu smrt (ADMD).

Protivnici upozoravaju na ranjive grupe

Protivnici, uključujući deo medicinske struke i verskih grupa, upozoravaju da bi legalizacija potpomognutog umiranja mogla da stvori pritisak na ranjive grupe.

"Društvo utemeljeno na bratstvu podržava, štiti i brine o ljudima. Nikada ne odustaje od najranjivijih među nama", napisao je na bivši ministar unutrašnjih poslova Bruno Retaileu, konzervativni predsednički kandidat.

Evropski i američki primeri

Eutanazija je već legalizovana u nekoliko evropskih zemalja poput Švajcarske, Belgije i Holandije, pod različitim pravnim okvirima. Potpomognuto umiranje terminalno bolesnih dopušteno je i u nekoliko američkih saveznih država.

Francuski Senat, u kojem konzervativna desnica trenutno ima većinu, glasao je protiv zakona, ali zadnju reč ima Donji dom, a zakonski tekst još bi moglo izmeni i Ustavno veće.

Detaljna procedura i prigovor savesti

Zakon propisuje detaljnu proceduru. Pacijenti moraju da podnesu zahtev doktoru, koji zatim s barem još jednim doktorom i drugim zdravstvenim radnikom procenjuje zahtev.

Zdravstveni radnici moći će da se pozuvu na prigovor savesti, ali dužni su pacijentu da daju imena drugih zdravstvenih radnika koji sprovode eutanaziju.