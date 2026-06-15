Zvanični podaci meteorološke službe pokazuju vrednosti temperatura koje se u gradu mere pod standardnim uslovima, ali termalne kamere organizacije Grinpis Indija beleže toplotu iznad same površine tla.

Tokom vrelih dana, beton, ulice, vozila, kao i druge površine izložene suncu mogu da se ugreju znatno više nego okolni vazduh, navode stručnjaci.

Visoke površinske temperature povećavaju toplotu koju ljudsko telo apsorbuje putem zračenja i mogu da učine da urbana područja budu znatno toplija od zvanične temperature, posebno tamo gde ima malo hlada ili vegetacije.

Pulmolog A. Fatahudin, ukazao je da je osnovna telesna temperatura čoveka 37 stepeni Celzijusa i da dugotrajno izlaganje visokoj temperaturi može da dovede do njenog porasta.

"Kada pređe 40 stepeni Celzijusa, telo prestaje normalno da funkcioniše. Najčešći simptom je toplotna iscrpljenost. Ljudi se izuzetno znoje, žale se na glavobolje i umor", rekao je on i dodao da u ozbiljnijim slučajevima ljudi mogu da postanu zbunjeni i ošamućeni, pa čak i da imaju napade, a ako se ti simptomi hitno ne leče, može da dođe i do smrtnog ishoda.

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