Beograd u narednim mesecima ulazi u jednu od najvećih infrastrukturnih faza u svojoj istoriji. U glavni grad Srbije stižu moćne metro „krtice“ teške više od 1.500 tona, počinje izgradnja velikog drumskog tunela, a Bulevar despota Stefana biće zatvoren na čak dve godine.

Uz velike saobraćajne izmene, tokom leta očekuje se i potpisivanje ključnog komercijalnog ugovora za izgradnju centralnog postrojenja za preradu otpadnih voda na levoj obali Dunava.

Novo lice prestonice

Panorama Beograda u narednom periodu doživeće značajne promene. Grad ulazi u fazu intenzivnih infrastrukturnih radova koji će izmeniti izgled pojedinih delova prestonice.

Uskoro počinje uklanjanje velikog broja industrijskih objekata u blizini Pančevačkog mosta, gde će biti postavljena ogromna mašina za kopanje tunela.

Metro krtica kreće od Pančevačkog mosta ka centru

Specijalna mašina za kopanje tunela, poznata kao „krtica“, kretaće se od Pančevačkog mosta ka Bajlonijevoj pijaci, a cilj prve faze radova je Trg republike.

Metro krtica teška je više od 1.500 tona i zbog svoje veličine i sofisticirane opreme transportuje se iz Kine u delovima.

Kako navodi Palilula Info, transport do luke Konstanca odvijaće se tokom narednih nedelja, dok se dolazak kompletne opreme očekuje do septembra.

Dve metro krtice radiće istovremeno ukupno 550 dana, a planirano je da se susretnu u zoni Beogradskog sajma.

Bulevar despota Stefana zatvara se na dve godine

Gradski menadžer Miroslav Čučković najavio je da će treća krtica biti angažovana na izgradnji drumskog tunela koji će povezati Savsku i Dunavsku padinu.

Zbog radova će od avgusta ove godine jedna od najprometnijih saobraćajnica u prestonici, Bulevar despota Stefana, biti zatvorena na dve godine.

Prva faza radova podrazumeva izgradnju novih saobraćajnica prema centru grada i Pančevačkom mostu.

Krtica će biti spuštena u zemlju na sredini Bulevara despota Stefana, odakle će početi kopanje trase ka Ekonomskom fakultetu.

Oko 30 linija javnog prevoza ići će ispod zemlje

Po završetku tunela očekuju se značajna rasterećenja saobraćaja, a prema sadašnjim procenama čak 30 linija javnog prevoza biće prebačeno u podzemne koridore.

Sa francuskom kompanijom Alstom već je ugovorena proizvodnja metro kompozicija koje će se izrađivati paralelno sa građevinskim radovima na prvoj liniji.

Po završetku izgradnje prve linije metroa predviđeno je šestomesečno testiranje sistema.

Posle decenija čekanja stiže i velika fabrika za preradu otpadnih voda

Tokom leta očekuje se potpisivanje komercijalnog ugovora za izgradnju centralnog postrojenja za preradu otpadnih voda na levoj obali Dunava.

Prema najavama, ovaj važan ekološki projekat trebalo bi da bude završen u roku od 36 meseci.