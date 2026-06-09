Korisnik Reddita je postao fotografiju iz Bloka 23, na kojoj se vide konopci za sušenje veša razapeti između prozora koji se nalaze jedan naspram drugog.

Objava je privukla veliku pažnju i za nekoliko dana prikupila gotovo 400 kometara.

"Gde živiš? Blok 23, četvrti red gaća odozgo", "Švalerski ziplajn", "Zlo ako veš padne a ne radi lift", neki su od komentara.

Poteglo se i pitanje kako su razapete žice.

Dok je jedan korisnik napisao "dobre komšije", drugi je napisao: Ma šta dobre komšije, je li im komšija Spajdermen?



"Pustiš žicu dole, vežes je najlonom na pecaljki i povučeš sa suprotne strane"

Jedan korisnik je napisao da ga "zanima kako su pokačili taj veš celom dužinom, na toj visini baš baš izgleda strašno", na šta je drugi korisnik odgovorio: "Verovatno imaju one koture, točkiće, pa zakači jednu stvar i onda srola i tako jednu po jednu".



Korisnike je zanimalo i kako skidaju veš.

"Dupla je sajla, pa ide ukrug. Dovlačiš polako i skidač jednu po jednu stvar", usledio je komentar da pitanje korisnika.

Jedan korisnik napisao je da su ovo prozori iz ostava i da nijedna soba ne gleda na unutrašnji deo zgrade koji je prikazan na fotografiji.



Bilo je i onih koji su nahvalili Blok 23.

- Blok 23 je odličan za život! A ovo na slici je unutrašnji deo zgrade gde čovek može da raširi veš i da ne visi da ga neko gleda sa ulice.

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