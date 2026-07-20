Sušenje veša na otvorenom tokom toplih dana jedan je od najjednostavnijih načina da uštedite električnu energiju. Osim što se odeća često osuši za svega nekoliko sati, sunčeva svetlost može pomoći u uklanjanju neprijatnih mirisa i dodatno posvetliti beli veš.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da sunce, jak vetar i velika koncentracija polena mogu negativno uticati na pojedine tkanine. Zbog toga određene komade garderobe nije preporučljivo ostavljati na žici za sušenje.

Peškiri mogu da postanu grubi

Stručnjak za održavanje veša Dejan Dimitrov objašnjava da jak vetar ubrzava sušenje, ali može da učini peškire, farmerke i dukseve grubim i manje prijatnim na dodir.

Ukoliko imate mogućnost, ovakve stvari je bolje sušiti u mašini za sušenje veša nego ih ostavljati napolju kada duva jak vetar.

Tamna odeća brže bledi na suncu

Jaki ultraljubičasti (UV) zraci mogu da oslabe vlakna tkanine i ubrzaju gubitak boje.

Najosetljiviji su crni, teget i sivi komadi garderobe, ali i odeća jarkih boja, kao i stvari sa štampanim motivima. Kako bi što duže zadržali originalnu boju, stručnjaci preporučuju da se ovakva odeća suši u hladu ili u zatvorenom prostoru.

Polen može da ostane u odeći

Osobe koje pate od alergije na polen trebalo bi da budu posebno oprezne kada suše veš napolju.

Polen se lako zadržava na pamučnim i drugim upijajućim materijalima, kao i na tkaninama sa izraženom teksturom, poput frotira ili somota. Kada je koncentracija polena u vazduhu visoka, preporučuje se da se ovakve tkanine suše u zatvorenom prostoru kako bi se smanjila mogućnost unošenja alergena u dom.

Kako pravilno sušiti veš tokom leta?

Da biste sačuvali kvalitet odeće, stručnjaci savetuju nekoliko jednostavnih pravila:

tamnu i šarenu odeću sušite u hladu,

peškire i deblje tkanine izbegavajte da ostavljate napolju po jakom vetru,

u periodima visoke koncentracije polena sušite veš u zatvorenom prostoru ako ste skloni alergijama,

osetljive materijale zaštitite od direktnog sunca kako biste sprečili bledenje i oštećenje vlakana.

Na taj način odeća će duže zadržati boju, mekoću i kvalitet, a istovremeno ćete iskoristiti prednosti prirodnog sušenja na svežem vazduhu.