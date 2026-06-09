Izjavu su potpisali hrvatski i nemački ministri spoljnih poslova 6. maja u Berlinu, a Vlada Hrvatske usvojila na poslednjoj sednici.

O kakvoj je vrsti modernizacije reč i koliko će koštati, još nije poznato, ali iz dostupnih informacija sa specijalizovanih vojnih medija cilj modernizacije trebao bi da bude produženje veka nemačkih haubica do najmanje 2040. godine, piše zagrebački Jutarnji list, koji navodio da će modernizacijom haubice biti i ubojitije nego do sada.

Pre svega, navodi se, verovatno će se razmatrati kako nadograditi postojeći elektronski sistem za lakšu integraciju, a moguća su i poboljšanja automatskog punjača municije.