U trenutku incidenta njegova supruga i dve ćerke nalazile su se unutra, a prizori razaranja šokirali su komšije i policiju.

Svađa zbog razvoda završila se rušenjem kuće

Prema navodima američkih medija, 48-godišnji Erik Pjervza iz okruga Batler navodno je satima konzumirao alkohol pre nego što je došlo do žestoke rasprave sa suprugom.

Tokom svađe žena mu je saopštila da je njihov brak završen. Njegov odgovor bio je šokantan.

„Ako je gotovo, srušiću kuću“, navodno je rekao.

Nedugo zatim popeo se u bager i krenuo ka porodičnom domu.

Supruga i ćerke bile unutra dok je razarao dom

Istražioci navode da su supruga i dve ćerke bile u kući kada je muškarac teškom mehanizacijom počeo da probija zidove i uništava zadnji deo objekta.

Tokom paničnog poziva hitnim službama navodno su se u pozadini jasno čuli zvuci udara bagera koji je razarao kuću.

Šteta je toliko velika da istražitelji smatraju da je ozbiljno ugrožena kompletna statika objekta.

Posle rušenja mirno otišao iz kuće

Nakon što je završio sa razaranjem, Pjervza je navodno ušao u kuću, uzeo sportsku torbu i otišao.

Policija ga je ubrzo pronašla i privela, a protiv njega je podignuto više optužbi, među kojima su izazivanje katastrofe, nemarno ugrožavanje bezbednosti i remećenje javnog reda i mira.

Sudski dokumenti pokazuju i da je njegova supruga planirala da zatraži zaštitu od zlostavljanja nakon ovog incidenta.

Komšije ostale u neverici

Stanovnici naselja i dalje pokušavaju da shvate kako je obična bračna svađa mogla da preraste u ovako dramatičan događaj.

Jedan od komšija pokušao je da ublaži šok humorom:

„Voleo bih da znam šta mu je rekla, jer ću se pobrinuti da to nikada ne kažem. U braku sam 42 godine, ali nikada nisam pretio da ću srušiti kuću“, rekao je kroz šalu za lokalne medije.

Ipak, iza neverovatne priče ostala je ozbiljna materijalna šteta i porodica koja je samo pukom srećom izbegla tragediju.