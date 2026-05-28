Voditeljka Bojana Ristivojević pojavila se na reviji kreatora Bate Stojkovića i odmah privukla ogromnu pažnju prisutnih. Voditeljka je zablistala u uskoj braon satenskoj haljini koja je savršeno istakla njenu vitku figuru, a mnogi su komentarisali da nikada nije izgledala bolje.

Bojana nije skidala osmeh sa lica dok je pozirala okupljenim fotografima, a elegantno izdanje upotpunila je svedenim nakitom i glamuroznom frizurom. Ipak, najveću pažnju izazvala je njena drastična transformacija, budući da je, prema pisanju domaćih medija, uspela da smrša čak 15 kilograma, a izbacila je samo jednu stvar iz ishrane. Ona sada naporno trenira i održava liniju koju je dovela do savršenstva.

Naime, Bojana je na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj je vidimo napolju na trčanju.

Na sebi je imala crni top, crni šorts, naočare za sunce, a selfi je "opalila" na stepeništu za vreme pauze.

Komentari na račun njenog izgleda su se nizali, a svi kažu da nikada bolje nije izgledala.

Ovako je uspela da smrša

Naime, Bojana je samo prestala da konzumira brzu hranu, te se ograničila samo na zdravu pripremu obroka, što je odmah dalo rezultate kada je linija u pitanju.



- Krenula sam u teretanu, ali ne idem redovno, već kada imam vremena. Pomalo vežbam. Trener kaže da treba još jače zbog toga što i dalje imam višak kilograma, ali ja sve radim postepeno jer mi tako prija. Bojana nam je i priznala i koliko se ugojila tokom trudnoće.





- Za devet meseci nabacila sam 15 kilograma, što uopšte nije strašno. Neke se ugoje mnogo više, tako da sam zadovoljna - rekla je ona, pa je dodala:

- Uvek sam želela da se ugojim, jela sam sve i svašta da bih nabacila neko kilo. Jela sam brzu hranu, a nisam se ugojila, ali sam dobijala bubuljice... Zato od tada izbegavam brzu hranu, ne prija mi, odmah imam problem sa kožom lica. Mnogi u dijetama savetuju da se jede riba, ali meni, iskreno govoreći, ne prija. Pre trudnoće sam je često jela, ali u trudnoći ne jer mi nije prijala, a ni sada mi se ne sviđa - kaže Bojana i dodaje da je više puta na dan - rekla je jednom prilikom voditeljka.

BONUS VIDEO: