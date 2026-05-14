Nikola Miljanić (37), sin Milete Miljanića, jednog od vođa moćnog i ozloglašenog kriminalnog klana "Amerika", poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila u Barajevu, saznaje "Telegraf.rs".

Do stravičnog sudara došlo je kada je Miljanić, upravljajući motociklom, pokušao da pretekne automobil marke "opel" na mestu gde je to strogo zabranjeno neisprekidanom uzdužnom linijom. U tom trenutku, vozač automobila je počeo skretanje ulevo na jedan parking.

Motocikl je prednjom desnom stranom silovito udario u zadnji levi deo "opela". Od siline udarca, Miljanić je zadobio povrede opasne po život.

Povređeni mladić je hitno transportovan u bolnicu u Beogradu. Uprkos maksimalnim naporima lekara i borbi koja je trajala satima, Miljanić je usled težine povreda preminuo u bolnici.

Istraga je otkrila i sledeće detalje:

Nastradali Miljanić nije imao vozačku dozvolu za kategoriju motocikla kojim je upravljao.

U trenutku udesa imao je zaštitnu kacigu na glavi.

Alkotestiranjem je utvrđeno da vozač "opela" nije bio pod dejstvom alkohola.

Telo je poslato na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.

Otac nastradalog mladića, Mileta Miljanić, godinama se u medijima i policijskim izveštajima označava kao prvi čovek klana "Amerika", jedne od najstarijih i najmoćnijih kriminalnih organizacija na ovim prostorima, koja je svoje operacije širila od Balkana do Južne i Severne Amerike.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a saobraćaj na ovom delu puta u Barajevu bio je duže vreme obustavljen.

