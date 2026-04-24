Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će danas bez vode ostati deo potrošača u gradskim opštinama Stari grad, Vračar, Zvezdara i Surčin.

Stari grad

U periodu od 8.30 do 18 časova, bez vode će ostati zbog hitnih i neodložnih radova potrošači u opštini Stari grad u delu Dunavske ulice (brojevi 94 i 96).

Vračar

Takođe, bez vode će od devet do 16 časova ostati zbog planiranih potrošači u opštini Vračar i to u Ulici Nikolaja Krasnova, kao i u delu Ulice kneginje Zorke, u delu od Makenzijeve do Ulice Svetog Save.

Zvezdara

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zvezdara od osam do 22 sata, bez vode će ostati potrošači u ulicama Pavla Savića, Mihajla Kostića Pljake, Cvetanova ćuprija (od Tome Zdravkovića do Braće Srnić) i Svetozara Radojčića (od Braće Srnić do Cvetanove ćuprije), a potrošači u okolnim ulicama imaće umanjen pritisak vode.

Surčin

Takođe, deo potrošača u Surčinu zbog planiranih radova od 8.30 do 18 časova ostati bez vode i to potrošači u delu Ulice Žarka Samardžića (od Vojvođanske ulice do broja 41).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna, a iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.