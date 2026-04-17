Kažu da ništa u životu nije slučajno — pa ni datum kada smo rođeni. Prema numerologiji, svako od nas nosi poseban životni broj koji ne govori samo o karakteru i sudbini, već i o tome koji svetac nas čuva, štiti i usmerava kroz život.
Veruje se da su upravo ti nevidljivi zaštitnici razlog zašto smo se nekad „izvukli“ iz problema, zašto nas je nešto sačuvalo u poslednjem trenutku ili zašto nam se, kad je najteže, pojavi neočekivana pomoć.
Ako znate svoj životni broj, možete saznati i koji svetac je uz vas — i kada je posebno važno da mu se obratite molitvom i zapalite sveću.
Kako da izračunate svoj životni broj?
Saberite sve cifre iz datuma rođenja dok ne dobijete jednocifren broj.
Primer:
14. 06. 1985. → 1+4+0+6+1+9+8+5 = 34 → 3+4 = 7
To je vaš životni broj.
KOJI SVETAC VAS ŠTITI PREMA BROJU
Broj 1 — Sveti Đorđe
Zaštitnik hrabrih i onih koji stalno vode bitke u životu.
Ako ste rođeni pod brojem 1, vi ste borac, ali vam često treba dodatna snaga.
Upalite sveću na Đurđevdan i kada vam treba hrabrost za važne odluke.
Broj 2 — Presveta Bogorodica
Zaštitnica porodice, mira i emotivne stabilnosti.
Broj 2 su ljudi velikog srca, ali često emotivno ranjivi.
Posebno se molite na Veliku Gospojinu i Malu Gospojinu.
Broj 3 — Sveti Nikola
Svetac pomoći, putnika i onih koji često brinu za druge.
Ako ste trojka, često više dajete nego što dobijate.
Na Nikoljdan obavezno zapalite sveću za zaštitu doma.
Broj 4 — Sveti Jovan Krstitelj
Zaštitnik istine, duhovne snage i moralnih načela.
Četvorke su ljudi koji ne trpe nepravdu.
Na Jovanjdan se preporučuje molitva za mudrost i mir.
Broj 5 — Sveti Arhangel Mihail
Zaštitnik od zla i loših uticaja.
Petice često ulaze u rizične situacije i velike promene.
Na Aranđelovdan zapalite sveću za zaštitu i snagu.
Broj 6 — Sveti Sava
Zaštitnik porodice, dece i znanja.
Šestice su ljudi koji brinu o drugima i često nose teret cele porodice.
Na Savindan se molite za slogu i zdravlje ukućana.
Broj 7 — Sveti Petka
Zaštitnica zdravlja, posebno žena i onih koji nose tihu patnju.
Sedmice su duboke, emotivne i često ćutke trpe.
Na Petkovdan obavezno zapalite sveću za zdravlje.
Broj 8 — Sveti Vasilije Ostroški
Zaštitnik onih koji prolaze kroz teške životne iskušenja.
Osmice često imaju težak, ali snažan životni put.
Na njegov praznik i kad vam je najteže, zapalite sveću i pomolite se.
Broj 9 — Sveti Arhanđel Gavrilo
Zaštitnik duše, vere i velikih životnih prekretnica.
Devetke su stare duše, često mudrije nego što deluju.
Na Blagovesti se posebno preporučuje molitva za put i sudbinu.
Zašto je važno zapaliti sveću baš na te dane?
Prema narodnom verovanju, dani posvećeni vašem zaštitniku su trenuci kada je duhovna veza najjača, a molitve se „brže čuju“.
Zato se savetuje da se tada:
zapali sveća
izgovori kratka molitva
pomisli na ono što vam je trenutno najteže
Mnogi veruju da se baš tada pokreću male, ali važne promene koje kasnije vode ka velikom olakšanju.
