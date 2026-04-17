Kažu da ništa u životu nije slučajno — pa ni datum kada smo rođeni. Prema numerologiji, svako od nas nosi poseban životni broj koji ne govori samo o karakteru i sudbini, već i o tome koji svetac nas čuva, štiti i usmerava kroz život.

Veruje se da su upravo ti nevidljivi zaštitnici razlog zašto smo se nekad „izvukli“ iz problema, zašto nas je nešto sačuvalo u poslednjem trenutku ili zašto nam se, kad je najteže, pojavi neočekivana pomoć.

Ako znate svoj životni broj, možete saznati i koji svetac je uz vas — i kada je posebno važno da mu se obratite molitvom i zapalite sveću.

Kako da izračunate svoj životni broj?

Saberite sve cifre iz datuma rođenja dok ne dobijete jednocifren broj.

Primer:

14. 06. 1985. → 1+4+0+6+1+9+8+5 = 34 → 3+4 = 7

To je vaš životni broj.

KOJI SVETAC VAS ŠTITI PREMA BROJU

Broj 1 — Sveti Đorđe

Zaštitnik hrabrih i onih koji stalno vode bitke u životu.

Ako ste rođeni pod brojem 1, vi ste borac, ali vam često treba dodatna snaga.

Upalite sveću na Đurđevdan i kada vam treba hrabrost za važne odluke.

Broj 2 — Presveta Bogorodica

Zaštitnica porodice, mira i emotivne stabilnosti.

Broj 2 su ljudi velikog srca, ali često emotivno ranjivi.

Posebno se molite na Veliku Gospojinu i Malu Gospojinu.

Broj 3 — Sveti Nikola

Svetac pomoći, putnika i onih koji često brinu za druge.

Ako ste trojka, često više dajete nego što dobijate.

Na Nikoljdan obavezno zapalite sveću za zaštitu doma.

Broj 4 — Sveti Jovan Krstitelj

Zaštitnik istine, duhovne snage i moralnih načela.

Četvorke su ljudi koji ne trpe nepravdu.

Na Jovanjdan se preporučuje molitva za mudrost i mir.

Broj 5 — Sveti Arhangel Mihail

Zaštitnik od zla i loših uticaja.

Petice često ulaze u rizične situacije i velike promene.

Na Aranđelovdan zapalite sveću za zaštitu i snagu.

Broj 6 — Sveti Sava

Zaštitnik porodice, dece i znanja.

Šestice su ljudi koji brinu o drugima i često nose teret cele porodice.

Na Savindan se molite za slogu i zdravlje ukućana.

Broj 7 — Sveti Petka

Zaštitnica zdravlja, posebno žena i onih koji nose tihu patnju.

Sedmice su duboke, emotivne i često ćutke trpe.

Na Petkovdan obavezno zapalite sveću za zdravlje.

Broj 8 — Sveti Vasilije Ostroški

Zaštitnik onih koji prolaze kroz teške životne iskušenja.

Osmice često imaju težak, ali snažan životni put.

Na njegov praznik i kad vam je najteže, zapalite sveću i pomolite se.

Broj 9 — Sveti Arhanđel Gavrilo

Zaštitnik duše, vere i velikih životnih prekretnica.

Devetke su stare duše, često mudrije nego što deluju.

Na Blagovesti se posebno preporučuje molitva za put i sudbinu.

Zašto je važno zapaliti sveću baš na te dane?

Prema narodnom verovanju, dani posvećeni vašem zaštitniku su trenuci kada je duhovna veza najjača, a molitve se „brže čuju“.

Zato se savetuje da se tada:

zapali sveća

izgovori kratka molitva

pomisli na ono što vam je trenutno najteže

Mnogi veruju da se baš tada pokreću male, ali važne promene koje kasnije vode ka velikom olakšanju.