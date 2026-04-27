Usvojeni su i planovi detaljne regulacije od značaja za razvoj grada, izmene Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Grada i Informacija o davanju na upravljanje i održavanje stajališta "Beograd Jug".

Odbornici su usvojili i izmene plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave - Grad Beograd i plan detaljne regulacije tunelske veze Savske i Dunavske padine, od Ulice Karađorđeve do Ulice mitropolita Petra.

Za ove planove glasalo je 58 odbornika, a glasanju nisu prisustvovali odbornici iz odborničke grupe "Kreni promeni" i "Mi glas iz naroda".

Sednicu je obeležila višečasovna polemika odbornika vlasti i opozicije o kapitalnim projektima u urbanom gradskom jezgru Beograda.

Odbornici vladajuće koalicije istakli su da su infrastrukturni projekti u Beogradu dobro osmišljeni i usmereni na razvoj grada.

Sa druge strane, odbornici opozicije koji su prisustvovali sednici tvrdili su da u Beogradu nema velikih infrastrukturnih projekata i da oni koji se izvode kasne.

Odbornici su usvojili i više rešenja o proglašenju zaštićenog područja "Miljakovačka šuma", "Šuma Košutnjak", "Bojčinska šuma" i "Lipovačka šuma - dugi Rt".

Odbornici su na kraju današnje sednice usvojili i više izmena rešenja o stavljanju pod zaštitu više prirodnih dobara, među kojima su "Tri hrasta lužnjaka - Bare", "Kosmaj" i "Avala".