Patrijarh srpski Porfirije služio je danas, na Vaskrs, Svetu arhijerejsku liturgiju u Pećkoj patrijaršiji, kojoj je prisustvovao veliki broj vernika iz svih krajeva Kosova i Metohije.

Tokom liturgije pročitana je i Vaskršnja poslanica patrijarha srpskog, a svetoj arhijerejskoj liturgiji prethodile su litije crkve, kao i Vaskršnje jutrenje.

Patrijarh srpski Porfirije istakao je na današnji praznik da voleći Gospoda, znamo da treba da volimo sve ljude, one koji su nam bliski, one koji nas razumeju, ali i one koji nas ne razumeju i ponekad ne prihvataju.

"Odgovarajući na ljubav Božiju, verujući u njega, otvorivši svoje biće, mi verom, nadom i ljubavlju tu pobedu nad smrću koju je on izvojevao za nas primamo i postajemo učesnici njegove pobede, učesnici njegovog vaskrsenja iz mrtvih i mi zajedno sa njim, kao kršteni, kao oni koji veruju u njega, vaskrsavamo. Znajući da Gospod proslavlja svakog pravednika, ali i miluje, voli i svakog grešnika, očekujući da svako dođe u njegovo naručje, daruje život svima. Stoga danas, radujući se, svi pevamo radosnu pesmu: Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt razruši i onima koji su u grobovima život darova", istakao je patrijarh.

Naglasio je da radosni pozdrav "Hristos vaskrse", kojim pozdavljamo jedni druge, otkriva samu smisao našeg života, jer nam je, kako je rekao, Gospod uputio važnu reč - da se ne bojimo.

"Zato što postoji duboki, veliki strah u svakom čoveku, u ljudskom rodu. I taj strah nije apstraktan – to je strah od smrti. Makar čovek bio i najmoćniji, makar imao sve, bio najslavniji, bio najlepši, svi mu se divili, sve bilo u njegovim rukama – i on u sebi nosi strah, duboki strah. I to je strah od smrti", kazao je patrijarh srpski.

Porfirije je podsetio da je čovek kroz istoriju pokušavao da reši brojne probleme, među kojima je jedinstven probem koji se zove smrt.

"Kroz nauku, kroz filosofiju, kroz umetnost, kroz politiku, kroz svaku svoju delatnost, na kraju krajeva čovek je pokušavao da malo produži život. To jest, pokušava da nađe lek za smrt. Ali, i sebe sobom, svojim snagama, iz ovoga sveta, do sada to nije uspeo i naprosto to nije moguće. Smrt je ono što niko ne može da izbegne. Ali ono što je problem svakoga čoveka, ono što čovek ne može sam sobom da reši, to Gospod – koji je ljubav i koji voli svakog čoveka i koji hoće da svaki čovek dođe u poznanje istine, koji poziva sve u carstvo svoje – On je iz ljubavi prema nama razrešio naš najveći problem", rekao je on.

Patrijarh je naveo da je jedino Gospod uspeo da pobedi smrt, tako što je umro, ušao u samu maticu smrti, sišao u Ad i iznutra razoružao smrt koja vlada nad nama.

Patrijarh Porfirije stigao je u sedište Srpske pravoslavne crkve - Pećku patrijaršiju u petak kada je služio večernje bogosluženje sa iznošenjem plaštanice, dok je na Veliku subotu u ovom manastiru služio svetu liturgiju. Porfirije, koji praznik provodi sa srpskim narodom na KiM, na Vaskršnji ponedeljak služiće i u manastiru Visoki Dečani. On je i prošle godine na Vaskrs boravio na Kosovu i Metohiji i praznik proveo sa vernim narodom.

Parlić: Dolazak patrijarha najveća radost narodu

Liturgiji u Pećkoj patrijaršiji je prisustvovala i pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Milena Parlić, koja je izjavila da našem narodu na Vaskrs najveću radost predstavlja dolazak patrijarha, koji nas je, kako je istakla, okupio u zajedništvu.

​"Koji nas uvek sa verom i ljubavlju okuplja u zajedništvu, u snazi bratstva i sestrinstva Eparhije raško-prizrenske, vernog naroda, naše crkve koja je kroz vekove progonjena, stradala, ali kroz sve vekove i vaskrsavala", istakla je Parlić.

Ona je ukazala da danas nikada snažnije svedočimo koliko su vera i ljubav jača od mržnje, iskušenja i progonstva. "U srpskoj Patrijaršiji, na zemlji raspeća ali i zemlji vaskrsenja, čini se da nikada snažnije ne svedočimo, kao što i naš patrijarh reče, pobedu života nad smrću", kazala je Parlić.

Parlić je u svoje lično ime, kao i u ime Vlade Srbije i direktora Kancelarije za KiM, čestitala današnji praznik. ​

"Čestitam ovaj veliki praznik sa željom da nam Hristovo vaskrsenje da snagu, da nas osnaži da istrajemo, da ostanemo svetionici i da ostanemo nosioci svetlosti, nosioci vere - ovakve svetlosti i ovakve vere kakvoj svedočimo ne samo u Pećkoj patrijaršiji, već i u svim srpskim manastirima na Kosovu i Metohiji", rekla je Parlić.

Vernici iz svih krajeva KiM prisustvovali liturgiji

Vernici koji su iz svih krajeva Kosova i Metohije prisustvovali liturgiji izjavili su da ih izuzetno raduje dolazak patrijarha srpskog.

"Svima bih poželeo srećan praznik, da proslavimo naš najradosniji hrišćanski praznik. Vidite i sami kako smo se ovde svi okupili da proslavimo na ovoj svetoj metohijskoj zemlji ovaj naš praznik. I nadamo se da će svaki sledeći biti što bolji i lepši, i da ga dočekamo u što većem broju", rekao je vernik iz Goraždevca.

Branko Rašić iz Brestovika kod Peći poželeo je svima srećan praznik i izrazio nadu u opstanak, ali i u povratak srpskog naroda na KiM.

"Postoji vaskrsenje, kao što je i današnji praznik Vaskrsenje, mislim da će i naš narod ovde vaskrsnuti", rekao je on.

