Patrijarh srpski Porfirije primio je danas Vaskršnju čestitku od predsednika Srbije Aleksandra Vučića u kojoj mu je poručio da je Vaskrs praznik pobede života i simbol neprekidne obnove čoveka i zajednice i da nas snažno inspiriše da, poput slavnih predaka čijoj se plemenitosti i hrabrosti divimo, ostanemo istrajni na putu opredeljenja za svet mira, istinske pravednosti i dubokog čovekoljublja.

U saopštenju Srpske pravoslavne crkve navodi se da je Vučić poželeo da predstojeći praznik svima daruje mudrost i strpljenje kako bismo zajedno nastavili da gradimo državu napretka, čuvajući mir kao najvišu vrednost i negujući poštovanje prema svakom pojedincu.

"Čestitam Vam najveći hrišćanski praznik u uvrenju da će svetlost Vaskrsa obasjati naš narod u čvrstoj veri u trijumf života, mira, dobrote i pravde. U vremenu kada nerazumevanje i rat potresaju svet na raznim meridijanima i kada naša zemlja trpi različite pritiske, neprolazna poruka Vaskrsa je naročito važna", napisao je Vučić.

Dodao je i da su u radosti Vaskrsa naše i misli i molitve i danas posvećene srpskom narodu širom sveta, a posebno na Kosovu i Metohiji.

"Izražavam najdublju zahvalnost za doprinos koji opstanku i progresu srpskog naroda, ma gde da živi, pružate Vi lično, Vaša Svetosti, i naša Svetosavska Crkva", naglasio je Vučić u čestitki srpskom patrijarhu.